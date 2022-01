Stratta celebró el éxito del Festival de Diamante a lo largo de sus 50 años

La vicegobernadora Laura Stratta estuvo este lunes en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, la fiesta popular entrerriana que está cumpliendo sus Bodas de Oro. Allí junto al intendente Juan Carlos Darrichón y el viceintendente Oscar Herdt, recorrió los puestos de emprendedores y artesanos, y disfrutó de la cartelera de artistas que propone esta edición como también la presentación de tropillas y jinetes.



"En primer lugar, agradezco al Intendente y a su gente por la invitación y lo felicito por el nivel de organización que tiene el festival, lo que implica, lo que significa no solamente para Diamante sino para la provincia de Entre Ríos un festival de estas características que cumple sus bodas de oro y que lo ha hecho de una manera increíble, con todas las noches movilizados y con una entrerrianía que muestra su tradición, su historia, su cultura, y que muestra artistas de renombre y también le da espacio a nuestros artistas locales", sostuvo Stratta y celebró la cantidad de gente que se acercó a disfrutar del evento.



Tras mencionar que "el gobernador Gustavo Bordet le ha dado un lugar muy fuerte en la gestión" a los festivales populares, la Vicegobernadora enfatizó la importancia de "fortalecer y acompañar estas fiestas, que empezaron siendo de un grupo de vecinos y a lo largo de los años por decisiones políticas se fueron convirtiendo en fiestas nacionales". Además subrayó: "Diamante, la jineteada y el folclore tienen que ver con nuestra identidad y no es una fiesta únicamente de la ciudad, sino de la provincia y del país".



En su diálogo con medios locales, regionales y la televisión pública nacional, la presidenta del Senado entrerriano, manifestó también la importancia de "celebrar, acompañar y dar tranquilidad a la población de que estamos vacunando e implementando el pase sanitario, para que vengan tranquilos y que cumplan con los protocolos". En ese sentido, "seguimos apelando a que la gente se vacune porque eso es lo que nos permite hoy tener una cantidad de casos elevados pero sin ocupación crítica de camas, que es lo más importante para nosotros", puntualizó.



La Vicegobernadora también se refirió a temas de gestión y sobre ese aspecto, afirmó que desde el Gobierno provincial "siempre acompañamos lo que el intendente planifica. Creo que Diamante tiene mucho para trabajar en torno a lo turístico, así lo ha planteado también Carlos Darrichon en relación a otros proyectos que tiene, y que también en una visita anterior recorrimos, también acerca de cómo recuperar la historia chaná o el proyecto de las termas. Tiene que ver con los desafíos de todas las ciudades, de crecer armónicamente, desarrollarse y generar oportunidades en sus lugares de origen. Cuando uno habla del Estado presente se trata de que haya Estados municipales, provinciales y nacionales comprometidos, promotores, activos y dinámicos, y que pongan siempre la prioridad a las personas y su desarrollo".



Un festival que sigue vigente desde hace 50 años



El intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón por su parte, se refirió a la organización del festival: "Esto lo hacemos como una consecuencia de haber interpretado lo que se significa la cultura y la tradición, por eso ha sobrevivido durante 50 años, más allá de las crisis políticas y económicas que han ocurrido", dijo para remarcar luego que "el festival es más importante que todos los intendentes, y el turismo es un aspecto que nosotros tenemos en cuenta".



"Aquí hay muchas instituciones que tienen cantina, que de alguna manera están recaudando recursos para que durante el año hacer actividades y solventar muchas acciones que tienen que ver con el bienestar de la gente. No perseguimos fines de lucro, sino que queremos generar trabajo", expresó el Jefe Comunal.



Sobre ese punto se explayó: "Uno de los factores que ha implementado el gobierno provincial desde nuestra solicitud de colaboración, es que convocar gente, a nuestros músicos y nuestra tradición, significa turismo para la provincia y la ciudad, y también significa trabajo, que es donde tenemos que enfocarnos hoy los dirigentes porque la gente quiere trabajar".



"El turismo es uno de los ejes de desarrollo más rápidos, así que estamos enfocados en ese aspecto", aportó. En tanto, para graficar el éxito de la convocatoria dijo: "Hemos podido derivar mucha gente a localidades como Puiggari, Villa Libertador, Crespo, Paraná".



Finalmente, Darrichón hizo alusión al apoyo del Gobierno provincial en la organización del evento: "Se trata de un Estado presente que mira más allá de las cuestiones del marketing, que son importantes, pero no se pierde de vista el trabajo de mucha gente que está soñando con tener un espacio como artista y hoy se lo estamos dando desde la Provincia para que sean conocidos y puedan seguir trabajando en otras localidades".