El Centro de Recepción de Aparatos Electrónicos y Eléctricos fuera de uso, ubicado en calle Churruarin 2444, continúa trabajando durante el verano y explicaron a Elonce TV que reúnen unos 20.000 kilos mensuales de aparatos.Uno de los trabajadores de la repartición, Claudio Chajud, indicó a Elonce TV que los horarios de recepción de residuos son de lunes a viernes de 8 12 horas y sábados de 9 a 14 horas, Además agregó que “los vecinos que no pueden traer sus cosas ya sea porque no cuenta con movilidad, o por diversas cuestiones, la unidad dispone de una camioneta y podemos retirar a domicilio dentro de Paraná”. Señaló que “solo los vecinos de la capital entrerriana pueden traer los artefactos”.Sobre el destino de los artefactos, explicó que cuentan con trabajadores especializados en computación, reparación de televisores y tratan de recuperar algunos elementos y luego son donados a hospitales, hogares, comisiones vecinales, etc.En tanto, sobre los artefactos que no pueden reparar, indicó que “una vez por mes vienen camiones de Vialidad y los artefactos se envían a Buenos Aires a la ONGy ellos a cambio nos envían una computadora reciclada”, agregó que por mes juntan unos 20.000 kilos de basura electrónica que son enviados en dos camiones.Los interesados en solicitar que retiren aparatos electrónicos de su domicilio deben comunicarse al 420 18 21