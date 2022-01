UPCN alertó sobre medidas que regirían para el personal del hospital San Martín

La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, pidió que el Ministerio de Salud convoque a los gremios para informar sobre cambios de criterio que se empezarían a aplicar con el personal del hospital San Martín que sea contacto estrecho de casos positivos de Covid.



La inquietud se generó a partir de una nota que se difundió en las redes, pero que no fue dada a conocer oficialmente, en la que se comunica que en el referido nosocomio, no se aplicará el aislamiento de cinco días para contactos estrechos asintomáticos y serán testeados cada 48 horas.



Domínguez interrogó si esto obedece a un cambio de criterio como el adoptado en la provincia de Buenos Aires o en línea con declaraciones formuladas por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. También se preguntó si tendrá alcance solo para el hospital San Martín o será extensivo a la totalidad de los hospitales. Incluso, si abarca a todo el nosocomio o solo a sectores críticos y en este caso, cuáles son. "La nota habla de sectores críticos por lo que podría pasar que en algunos se aplique este criterio de no aislamiento o bien que abarque a todo el hospital" planteó Domínguez.



En otro orden, advirtió que habría una contradicción entre lo que hasta el momento se ha establecido con relación a aislamientos de contactos estrechos para la población en general, y lo que se habría resuelto para algún personal de Salud. "Veremos qué tiene que decir el hospital y el Ministerio de Salud para que los trabajadores no tomen mayores riesgos en este contexto de emergencia", acotó.



Domínguez lamentó que no se haya convocado a los gremios para debatir este tema y pidió que hoy, las autoridades formulen esa convocatoria. "No le vamos a sacar el cuerpo a esta situación. Antes fue el problema de la ocupación hospitalaria y ahora, los contagios y los contactos estrechos que deriva en la falta de personal de salud. Hay que sentarse en una mesa porque es importante que se escuche a los trabajadores para llegar a soluciones no impuestas que ofrezcan garantías a los que están poniendo todo frente a esta pandemia, desde hace dos años".



A propósito de esta situación, la Secretaria Gremial de UPCN recordó que reiteradamente han planteado el problema salarial que incide en la falta de personal y de refuerzos. Comentó que egresan en buena cantidad enfermeros y enfermeras de la UADER, pero se ubican en otras instituciones, incluso en otras provincias, porque en el Estado provincial los sueldos son bajos. "Hay que dar las soluciones en el momento adecuado", concluyó, a través de un comunicado emitido por el gremio estatal.