Se adjudicó la obra del nuevo colector cloacal para Cerrito

La vicegobernadora Laura Stratta hizo entrega al intendente de Cerrito, José Palacios, del decreto que adjudica la obra para la sustitución de la antigua cañería cloacal de la localidad, trabajo que demandará una inversión superior a los 220 millones de pesos.



Stratta resaltó la articulación y la definición política que hicieron posible esta inversión que impactará en calidad de vida y empleo para la comunidad.



El acto se realizó en la Municipalidad de la localidad del departamento Paraná y contó con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta, el ministro de Planeamiento Marcelo Richard, el intendente de Cerrito José Palacios, la viceintendenta Vanina Grinóvero, el senador Juan Carlos Kloss, el diputado provincial Gustavo Zavallo, el secretario de Gobierno Amílcar Ulises Tomassi y el presidente del bloque de concejales justicialistas de la ciudad, Raúl Méndez.



La obra denominada “Sustitución colector cloacal e instalación electromecánica” tiene un presupuesto oficial de 220.620.925 pesos y un plazo de ejecución de365 días corridos, en tanto que la empresa adjudicataria es Litoral Obras Servicios y Montajes SA.



“La verdad es que es una alegría poder estar aquí cumpliendo con la palabra empeñada. Éste es un anhelo de varios años de un trabajo que ya venían gestionando y que hoy se cumple gracias a la articulación y la definición política del gobierno nacional, provincial y municipal, de un trabajo en equipo que es vital para esta ciudad y para muchas ciudades de nuestra provincia, como es la sustitución de la red cloacal y la limpieza de las lagunas. Creo que son esas obras que no se ven pero que son tan importantes para tener ciudades con calidad de vida”, manifestó la Vicegobernadora al entregar el decreto de adjudicación.



“Estar en el territorio no solamente es venir con esta buena noticia de esta obra que es de 220 millones de pesos, que va a significar también una reactivación en materia de generación de puestos de trabajo, sino que también aquí tuvimos una reunión con los legisladores, con el equipo de trabajo de José Palacios, viendo otros temas de gestión que el Gobernador siempre nos pide que podamos escuchar en territorio, atender las necesidades y que seamos respetuosos a las prioridades que fijan los municipios. Pero sobre todo que demos respuestas”, afirmó Laura Stratta.

En ese sentido, reivindicó “el trabajo en conjunto, generando las respuestas adecuadas y obviamente llevándonos las necesidades que la ciudad y la comunidad requiere”.



Además, la vicegobernadora recorrió el Polideportivo Municipal, visitó la Colonia de Vacaciones que allí se desarrolla y conoció las canchas que serán escenario del Torneo de Beach Vóley en febrero próximo. Sobre este último, confirmó el acompañamiento a las y los organizadores del evento.



Una obra “clave” para la calidad de vida



“Esto es infraestructura básica, obras que venimos desarrollando desde el gobierno de la provincia articuladamente con el gobierno nacional y que nos permiten llegar a todo Paraná campaña y así lo venimos haciendo”, aseveró por su parte el ministro de Planeamiento Marcelo Richard. Sobre la intervención en Cerrito, detalló: “Es una obra de restitución de cañería cloacal, ampliación de la red y limpieza de la laguna; una obra que es clave y fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos y cuya ejecución puede generar inconvenientes pero que vamos a articular con el municipio para que sea de la mejor manera posible”.



“Tiene un año de ejecución, es de 220 millones de pesos, ya está ajudiada y próximamente se firmará el contrato. La idea es poder arrancar lo antes posible con esta obra”, acotó.



“Una obra que los cerritences valoramos mucho”



En tanto el intendente José Palacios, manifestó: “La verdad que estamos muy contentos porque se cumple un anhelo, algo que veníamos gestionando hace muchísimo tiempo desde el 2012 y hoy ya me hacen entrega de la adjudicación de la empresa que va a llevar a cabo una obra tan importante y millonaria. Es casi imposible para nosotros con municipios chicos poder llevar a cabo una obra de tal envergadura, una obra que los cerritences valoramos mucho y que implica mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”.



Se expresó “agradecido al gobernador de la provincia y a todo su equipo, al ministro Richar y su equipo y por supuesto a la vicegobernadora Laura Stratta por traernos tan linda noticia”.



“La idea es trabajar en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio que es la mejor forma de poder llevar adelante nuestra gestión”, concluyó.