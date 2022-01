La escuela de surf “Capitán David” una opción para chicos y grandes en Gesell

En diálogo con Elonce TV, Mariano, uno de los profesores a cargo de la escuelita, contó que las clases están destinadas a chicos y grandes, desde los 4 o 5 años en adelante. “Cada alumno cuenta con un instructor personalizado, le brindamos tabla y traje a medida. Últimamente nos viene sorprendiendo mucha gente grande que se acerca, pero sobre todo vienen niños y adolescentes”, dijo el joven y acotó que, para aprender surf, sólo hay que tener “buena onda y buena actitud para pasarla bien y disfrutar del mar. Brindamos seguridad acuática y un buen servicio”.



Si bien el hecho de no saber nadar no es un condicionante, “está bueno que el alumno sepa para poder desenvolverse mejor en el mar. Las primeras clases las hacemos en la espuma, con el agua en la cintura y un instructor al lado”, acotó Mariano.



Sobre las condiciones climáticas que tienen que darse para practicar este deporte acuático, explicó que “el mar tiene que estar dentro de todo, tranquilo y el viento que sea de tierra, que venga desde la escuelita hacia el mar para que levante la ola y nos permita subir a la tabla”.



La clase dura una hora y se pueden tomar varias para ir mejorando.



Mariano explicó que están en Windy Playa Bar “a partir de las 8 hasta la tardecita. No estamos todo el día dando clases, sino que nos vamos manejando de acuerdo al viento y las mareas. Las clases tienen costo y para saber los precios, se deben comunicar al Instagram de la escuelita: @escuela.de.surf”