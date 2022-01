Resaltan la importancia de realizar control cardiológico tras padecer Covid-19

Desde la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos resaltaron la importancia de realizarse controle tras padecer coronavirus.

“El covid al ser una enfermedad preinflamatoria puede desencadenar problemas coronarios que se traducen en infartos, miocarditis, hipertensión, entre otras más”, dijo la presidenta de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, Natalia Salcedo, a Elonce TV al recomendar que cuando los pacientes son dados de alta por el covid realicen inmediatamente un control cardiológico.



Además, hizo hincapié en el cuidado de la salud y aclaró que “las personas que padecen obesidad tienen un mayor riesgo de padecer un cuadro de coronavirus más grave y pueden pasar un mal momento”.



“El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo primarios para el coronavirus, es por ello que estas personas deben realizarse controles, dormir bien, comer saludable y hacer actividad física; ya que si llegasen a tener covid-19 no les afecte demasiado”, detalló Salcedo.



Por otro lado, señaló que debido a la pandemia los controles cardiológicos disminuyeron mucho, principalmente durante el 2020. “Si bien no hay una estadística oficial, se habla que hubo muchas más muertes de orígenes cardiológicos que años anteriores y es porque las personas no se controlaban”, cerró.