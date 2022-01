Las piletas de Club Patronato son una opción para disfrutar del verano en Paraná

Las piletas de natación de Club Atlético Patronato son una gran opción para disfrutar de este verano en Paraná. Las instalaciones ubicadas en calle Grella 874, reciben a socios y no socios.“Las piletas están muy lindas y viene muchísima gente desde las 15 o 16”, comentó ala vocera de la entidad deportiva, Jimena Gaitán, al ponderar que “está siendo una muy buena temporada para Patronato”.“Vienen familias, grupos de amigos y los deportistas”, indicó al remarcar que “la mayor parte de los que se acercan son socios, y los que no, tienen que pagar como visitante porque sino, no pueden permanecer en las instalaciones”.Para el socio de Patronato, la temporada completa de piletas (hasta el mes de marzo) tiene un costo de 3.900 pesos y los deportistas, 3000 pesos. Para el no-socio cuesta 8.000 pesos.“Se pide el uso de barbijo, el respeto a las distancias y hay espacio, por lo que en ese sentido la gente se puede distribuir muy bien”, indicó Gaitán en relación a las recomendaciones por la pandemia de coronavirus.