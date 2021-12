Temporada de verano en el Club Atlético Estudiantes: propuestas y promociones

El Club Atlético Estudiantes de Paraná vive a pleno la nueva temporada de verano. Con siete sedes y diversas propuestas para abonar las cuotas, la institución apuesta al crecimiento del club.“Estamos disfrutando mucho el inicio de la temporada, por suerte el clima acompaña y el socio puede hacer uso del club. Hace muchos años que no se veía un verano así, creo que tiene que ver con las ganas que tenía la gente de salir, y que el club, desde hace dos años, no cobra más el derecho de pileta”, señaló aEmilio Fouces, presidente.“Si bien es un esfuerzo para el club, la decisión de no cobrar el derecho, es una buena noticia para los socios. Nosotros queremos seguir creciendo y lo estamos haciendo. La institución brinda muchos servicios y comodidades”, dijo.Seguidamente agregó: “en la parte deportiva, tenemos 13 disciplinas muy exitosas. Estamos muy contentos con el rumbo que está teniendo el CAE”.La institución cuenta con siete edificios: Sede central; Sede Uquiza; Golf; Playa; Plumano y Plumin. Todas con piletas.Por su parte, Cristian Dumé, tesorero, señaló que “arrancamos la temporada 21/22 con muchos socios nuevos y con los de siempre contentos por las promociones para las cuotas”.Dumé detalló: “hay un 15% de descuento para los socios que se adhieran con cualquier debito automático y eso se le suma un 30% para los nuevos socios y a los antiguos que suman gente a la institución”.“Hay días que no damos abasto en la secretaría de la cantidad de gente que se quiere asociar”, finalizó.