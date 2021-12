Comenzaron los preparativos para la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Programación

-Todos deberán ingresar con barbijos y el pase sanitario.



Integrantes de la Comisión Eventos “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” del barrio km. 5 ½ - zona sur de Paraná, trabaja para lo que será la nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, a realizarse del 6 al 9 de enero de 2022.“Esta fiesta quiere una vez más alcanzar el éxito y brillo de siempre para dedicárselas a los niños. Se realizará predominando el gran esfuerzo y apoyo de las empresas, comercios, familias, medios de comunicación, municipalidad de Paraná y de Oro Verde; además del Gobierno de la provincia de Entre Ríos”, destacaron desde la organización.La fiesta cumple 58 años desde la primera llegada de los Reyes Magos a barrio km. 5 ½. Se ha previsto realizar en cada una de las tres noches, “un espectáculo alegre donde pasaran por el ‘escenario mayor de la niñez’, artistas provinciales y locales”, mencionaron.En el evento habrá homenajes, sorteo de bicicletas y entrega de padrinazgos.Jueves 6 a las 20 hs Santa Misa en nuestra Capilla, luego los Reyes Magos saludaran a los presentes, en un pequeño escenario. Actuará el grupo musical de Cristian y Guillermo. Se sorteará entre los niños presentes, una bicicleta. Culminará antes de las 23 horas.Viernes 7 – 21 hsComienza el Festival y actuaránPalo Santo – (Diamante)Alexia "La Reinita"Radio Show Carucha. Circo y Humor.Luis Zapata y los Nuevos Herederos de Chamamé.Gaucho Pichicata. HumorLa Piña EvoluciónSábado 8 – 19:30hsSalen los Reyes Magos en Caravana desde Avenida de las Américas y Jorge NewberyEstarán acompañados por los Bomberos Voluntarios de Paraná, Cadetes de la Escuela Superior de Oficiales de la Policía, Personal de Tránsito Municipal, Policía de Entre Ríos, ambulancias y centenares de familias.21 hsComenzará el Festival con el desarrollo de un Pesebre vivienteMauricio SimioliBallet Cielito EntrerrianoRadio Show Carucha. Circo y Humor.Malena Sierack (Federal)Por Esta Vez.David Albornoz. Tributo a Luciano PereyraCuarteto MadrigalDomingo 9 – 20 hsComienza el Festival con una llegada sorpresa de Los Reyes MagosActuarán:Súper Banda EstrellaAdrián RossetLa Guardia del ParanáRadio Show Carucha. Circo y Humor.BalumbaLuis Farias (Viale)Gaucho Pichicata. HumorLos Entrerrianos del ChamameEl Aguante de ParanáEn la entrada al Camping, se dispondrá de alcohol en gel.-Se prevé sortear unas 16 bicicletas y más de 500 regalos.-En la noche central del sábado 8, se entregará a cada niño presente un vaso de gaseosa, una bolsita con golosinas, globos y un número para sorteos. Los mayores también no quedaran exentos de regalos, ya que a través de números que se entregarán en la entrada, participarán de diversos obsequios para el hogar.-La entrada como hace 58 años y porque así nació esta gran fiesta, será libre y gratuita. No se cobrarán las 2.000 sillas que dispondrá la organización. No obstante, se solicita desde ya que las familias se acerquen con un sillón y abrigo adicional.-No se permitirá el ingreso con conservadora, quienes así lo hagan deberán abonar un canon de $ 1.000.-Estará prohibido ingresar con botellas de vidrio al camping.-La comisión organizadora se reserva el derecho de admisión.-Los estacionamientos tendrán un costo: Motos $ 100 y Autos $ 200.-Se ofrecerá un bono contribución de $ 150.- para afrontar los cientos de gastos que demanda este gran montaje.-Abra un parque Infantil con peloteros para los niños, los tres días.-Una amplia cantina, en conjunto con muchos padrinos que obrarán de Sponsor del Festival, serán los únicos sustentos para solventar los cuantiosos gastos. Se ofrecerá gratis además, un sector que funcionará como patio de cena donde habrá mesas y sillas (uso sin cargo) para que las familias puedan estar más cómodas a la hora de cenar.-Un amplio operativo de Seguridad Policial y Sanitario, con el apoyo de la Cruz Roja, se brindará a lo largo de las 3 ediciones.-Se ruega no concurrir con sillas plásticas blancas y negras, para que no se originen confusiones en la salida.-Para esta nueva edición, se realizará la caravana tradicional el sábado 8, pero sin agrupaciones de gauchos a caballo. “Se pide por favor que no asistan, debido al resguardo personal de la gran cantidad de niños que irán sobre la nueva y angosta colectora”, mencionaron desde la organización.-El predio estará preparado para albergar a unas 17.000 personas por día, pero cumpliendo con el aforo permitido, solo podrán ingresar unas 5.000 personas aproximadamente, por lo que se dispone de muchas menos sillas y más distanciadas entre ellas, para mantener el distanciamiento entre las familias y cuidarnos entre todos, informaron.-El rédito económico que se obtenga de este festival, será empleado para continuar con los trabajos de construcción de aulas, dentro del Salón Comunitario y Parroquial, se mencionó.El lema de la fiesta es: “Hacer feliz a un niño, no puede ser comparado con nada en el mundo”.www.fiestareyesmagosparana.blogspot.com