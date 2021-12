Comenzó la preinscripción para el ciclo lectivo 2022 del Plan FinEs

El Consejo General de Educación (CGE) anuncia el comienzo de la preinscripción para el ciclo lectivo 2022 del Plan de Finalización de Estudios (FinEs).Es una propuesta nacional para mayores de 18 años que no completaron su trayectoria por los niveles obligatorios de la enseñanza. Cierra el 28 de febrero.La inscripción se realiza de manera centralizada para todo el país a través de la página web del Ministerio de Educación de la Nación hasta el 28 de febrero, inclusive. Luego se completará con la presentación de la documentación requerida en la escuela sede.Por su parte, la directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Elvira Armúa precisó “es decisión del CGE adherir al Plan FinEs para el año 2022, dado que es un plan que brinda la posibilidad de culminar los estudios primarios y/o secundarios, para quienes transitaron el nivel medio y adeuden materias”.“Es una iniciativa muy requerida ya que brinda espacios de tutorías y acompañamiento dado que la evaluación forma parte del proceso, garantizando de esta manera el derecho a la educación”, agregó Armúa.En Entre Ríos estarán vigentes las siguientes líneas:Aquellos estudiantes mayores de 18 años que cursaron el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y que adeudan materias sin haber alcanzado el título.Personas mayores de 18 años que no iniciaron o no completaron su educación primaria.Todos los interesados en participar del Plan deberán completar la preinscripción; se hayan inscripto o no anteriormente. Una vez completada toda la información, la página redirigirá a los futuros estudiantes a un documento donde quedarán registrados todos los datos.Para más información dirigirse a [email protected]