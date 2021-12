En Colón harán controles para evitar el derroche de agua

Foto 1/2 Foto 2/2

En esta época de verano con intenso calor se incrementa el consumo del agua potable. La Municipalidad de Colón solicita a la población cuidar el recurso, evitando el derroche para que todos los vecinos puedan gozar del mismo y no sufrir desabastecimiento.



El Director de Obras Sanitarias Gabriel Acosta brinda detalles acerca del normal funcionamiento de la planta potabilizadora de agua y brinda algunas recomendaciones.



"La planta está trabajando a su máxima producción con estas altas temperaturas, casi 23 horas diarias, se para solamente una hora para el lavado de los filtros, no tenemos reclamos por falta de servicio, si de presión porque cuesta más llegar a las zonas altas" explicó.



Y agregó: "Pedimos que no se derroche, concientizarnos de que el agua es indispensable para todos los habitantes de la Ciudad y todos debemos tener el servicio necesario".



Se recuerda además que los días y horarios permitidos para el lavado de vereda, establecido por Ordenanza Municipal, son los martes, jueves y sábados de 7 a 9 horas. Mientras que el riego de jardines puede realizarse todos los días de 6 a 7 y de 21 a 22.



El lavado de vehículos en la vía pública no está permitido. Inspectores municipales recorren la Ciudad realizando notificaciones y advirtiendo sobre el cumplimiento de las normativas.



Cuidar el agua es responsabilidad de todos.