Lucas González invita a la Fiesta Nacional del Lino que se hará el 15 de enero

La XXV edición de la Fiesta Nacional del Lino se realizará el 15 de enero de 2022 en el polideportivo municipal de la localidad de Lucas González. El evento será con entrada gratuita y se exigirá el pase sanitario.



“El año pasado, por la pandemia, no lo pudimos realizar, pero para este 2022 ya nos estamos preparando para el 15 de enero; previo a la fiesta, el 9 de enero, se realiza el triatlón y las inscripciones ya están abiertas”, comunicó a Elonce TV la intendenta de Lucas González, Cristina Boeri.



“Para el festival, desde las 20.30, el predio del polideportivo municipal estará abierto con entrada abierta y gratuita. Se presentarán ballets regionales,

Los Tallas, Maravillas Alemanas, el humorista Beto Moya, Los Majestuosos del Chamamé y el cierre a cargo de Tambó-Tambó. También habrá servicio de cantina y comedor gastronómico”, detalló.



De acuerdo a lo que anticipó Boeri, “se exigirá el pase sanitario, como lo dispuso la Provincia a través del 3 de enero, por eso pedimos a la gente que se concientice y se vacune, para estar todos tranquilos y no perjudicar al de al lado”.



“El evento es con entrada gratuita porque al ser popular y familiar, y dado que la situación cada vez se ponía más difícil, decidimos hacer una fiesta con artistas de no tanto renombre porque los vecinos no pueden pagar las entradas”, argumentó. Y agregó: “Si bien la siembra de lino ya no es récord en la región, la fiesta convoca a muchos turistas que nos visitan en el mes de enero, con lo cual”.



En la ocasión, Boeri adelantó que previo a la fiesta, se inaugurarán diez cuadras de pavimento del nuevo bulevar que desemboca en el polideportivo municipal. (Elonce)