Mirar TEA apela a una Navidad “con más luces y menos ruido”

Bajo el lema “más luces y menor ruido”, Fundación Mirar TEA pide que no se utilice pirotecnia estruendosa en las Fiestas.“Debemos pensar en las personas con autismo, los animales, el medioambiente, adultos mayores, bebés y personas con discapacidad”, dijo a Elonce TV la presidenta de la Fundación Mirar TEA, Amarú Méndez. Y agregó: “Las personas con hipersensibilidad sienten dolor y en muchos casos sufren convulsiones por el intenso ruido, hay ponerse en el lugar del otro, queremos pasar una Navidad en familia y estar tranquilos”.“Los niños con autismo tienen el mismo derecho de compartir y disfrutar de la Navidad no es lindo que lo pasen encerrados en un baño sufriendo”, mencionó. Asimismo detalló que “ se observa una disminución de puestos de venta de pirotecnia; y en Argentina no se van a fabricar la pirotecnia sonora.