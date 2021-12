Jubilados proyectan poner en valor un hotel ubicado en localidad cordobesa

Representantes de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos mantuvieron una reunión con el titular de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, ante el cual tramitaron la posibilidad de poner en valor el hotel “El Supremo Entrerriano” ubicado en la localidad cordobesa de Huerta Grande.“Es un lugar muy bonito que hace mucho tiempo que depende de la Caja y que lamentablemente no está en condiciones de poder recibir a ninguno de nuestros federados”, indicó ala secretaria general de la Federación, Clara Quinteros.Por su parte, la protesorera, María Elena Calderón, argumentó: “Nuestros federados nos requirieron alguna acción para poner en funcionamiento ese lugar, que es muy bonito y está ubicado en un lugar estratégico”.“Es una propiedad de la Caja, que tiene abandonada, y que últimamente tiene deudas por impuestos”, informó Calderón.De acuerdo a lo que comentaron, le propusieron a Scarione que -si la Caja no puede ponerlo en valor- que la entidad lo done a la Federación a los fines de concretar un proyecto que fuera presentado por la vocal de la Caja que es arquitecta.Según explicó Calderón, recibieron el visto bueno de parte de Scarione, y éste se comprometió a presentar el proyecto ante los asesores legales del organismo, ante el gobernador y los legisladores.La Federación dispone 34 centros en Entre Ríos y uno en Buenos Aires para que los jubilados puedan vacacionar a bajo costo.