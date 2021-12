Programa Impulso Escena Entrerriana acompañó a artistas y espacios culturales

En el marco del proyecto se realizaron más de 60 espectáculos de distintas disciplinas artísticas, tales como danza, teatro, música, e intervenciones literarias; y participaron más de 200 artistas entrerrianos. El monto aproximado invertido en pagos de cachet artísticos sumaron unos $1.050.000.





Unos 32 espacios independientes y/o autogestionados se vieron beneficiados con la realización de Impulso Escena Entrerriana con una apuesta fuerte en lo federal, ya que se recorrieron 18 ciudades entrerrianas, tales como Chajarí; C. del Uruguay; Colón; Colonia Avellaneda; Concordia; Crespo; Diamante; Federación; Gualeguay; Gualeguaychú; Nogoyá; Paraná; San José; Urdinarrain; Viale; Victoria; y Villa Elisa. La iniciativa fue articulada con numerosos municipios y juntas de gobierno.





Cabe destacar que, además de apoyar a espacios autogestivos, cooperativos e independientes, Impulso Escena también brindó algunas funciones en espacios públicos. Sostén durante la pandemia El programa acompañó fuertemente a grupos teatrales y salas culturales independientes en su reactivación, ya que todas las funciones fueron posibles gracias a la cogestión con espacios y artistas independientes, para aportar a la reconstrucción del ecosistema cultural fuertemente resquebrajado por la pandemia causada por el Covid19.



Todos los encuentros se llevaron adelante conforme a los protocolos sanitarios vigentes en esos momentos.



Por su parte, los públicos también atravesaron el aprendizaje colectivo de las condiciones de la nueva presencialidad para ser espectadores, como el uso del barbijo, la distancia, el cuidado. No obstante ello, estas cuestiones no impidieron acompañar las iniciativas y a los artistas. Criterios de producción Para realizar la programación de Impulso Escena Entrerriana se tomó como núcleo -en primera instancia- la base de datos del Relevamiento Cultural que organizó de manera voluntaria la Secretaría de Cultura de la Provincia. Luego, dentro de las propuestas que esos espacios habían registrado, se buscó aquellos que tuvieran espectáculos de artes escénicas. Después, se observaron las grupalidades artísticas de esas comunidades que estaban también incluidas en el Relevamiento. En el caso de las ciudades en las que no se contaban con datos y registros se articuló con organizaciones e instituciones, y con diferentes gestores y gestoras culturales.