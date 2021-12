Convocatoria ¡Un Golazo! para relatos sobre fútbol ya tiene sus ganadores

Abarcó textos e ilustraciones y estuvo destinada a niños y niñas del nivel primario de la ciudad. Fue impulsada por la Editorial Municipal, la Dirección de Educación Primaria del Consejo General de Educación y el Club Patronato.



El jurado estuvo compuesto por Mayda Cresto (ex diputada nacional), Max Aguirre (ilustrador y humorista gráfico) e Ileana Manucci (periodista).



Estos son los 11 textos y las 8 ilustraciones que integrarán una antología a publicarse en marzo del año que viene.



TEXTOS GANADORES



-Yo estoy en la tribuna// Agostina Sofía Martínez/ participación individual



-Un deporte y dos amigas// Autores: Gianella Olote y Sasha N. Galetto Geist/ Escuela Nº 1 "Del Centenario"

5to "B"



-Dos hermanos siempre listos // Olivia Roitberg. 2º grado, Esc.” Miguel de Cervantes Saavedra”



-120 Goles// Antonia Gauna, Luero Violeta, Werner Florencia, Garin Sara. Esc. Del Centenario



-Un momento de gloria// Abigail Franzot. 5to C. Escuela 28 Tres de Febrero. San Benito



-Patronato vs Los Aliens F.C/ /Lautaro. 5to C. Esc. 28 Tres de Febrero. San Benito.



-Partido con lluvia// Evangelina Robles/ Esc Mariano Moreno



-Terror en la cancha// Autores/as: Rucci Amelia y Rolón Milagros 6to. Escuela: Paraná High School.



-No hay fútbol, no hay vida// Federico Pereyra Zanutti. 5to B. Escuela 28 Tres de Febrero. San Benito



-La chilena épica// Cayetano Acosta Arizono/ Samuel Mansur

Escuela Parroquial 216 “Jesús maestro y señor” Oro Verde



-Me aburría mucho el fútbol. // Fiorella Garay. 5to C. Esc. 28 Tres de Febrero. San Benito



ILUSTRACIONES GANADORAS



-Ámbar Núñez// Una oportunidad única



-Federico Zanutti // No hay fútbol, no hay vida.



-Giovanni Milesi// (sin título)



-Abigail Franzot// Un momento de gloria



-Juan Ignacio Villarino Kessler (dos ilustraciones) // Anécdotas de entrenamiento



-Milagros Rolón- Amelia Rucci// Terror en la cancha



-Cayetano Acosta, Samuel Mansur // La chilena épica