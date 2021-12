Habrá un encuentro de Batucadas, Pasistas y Comparsas en Paraná

El próximo sábado 18 de diciembre en la Plaza de las mujeres entrerrianas ( ex Hipódromo) se llevará a cabo el primer encuentro de Baterías Batucadas, Pasistas y Comparsas de Paraná ,en una manifestación cultural que pone en visibilidad la presencia carnavalera.Organizado por el Museo del Carnaval Paranaense “Claudio Galeano” la R.A.C.P. ,red de artistas del carnaval paranaense, la Escuela de Carnaval Biblioteca Pedro Lemebel y el CIECCP, Centro de Investigación y Estudios Carnavalescos Costa Paraná, los cultores de las diversas expresiones del carnaval paranaense se darán cita en el predio del ex hipódromo para cerrar el año en curso y dar inicio a la temporada carnavalera del 2022.Luego de casi dos años de no poder compartir la alegría, la música y el baile. Quienes se expresan artísticamente con esta manifestación cultural ancestral, se juntan para decirle a la ciudad, aquí estamos.En el evento que iniciará a las 19:30 horas se presentaran, Batería NN. Batería Ricky Samba, Comparsa Salgueiro Monumental, Los Escultores del Arte, Brinquedo do Samba, Comparsa XMari, entre otras.El ingreso al predio será por calle Macia 567, entre 4 de enero y Coronel Uzin , en la histórica entrada del ex Hipódromo. Esperan contar con todas las familias que viven esta pasión a lo largo y a lo ancho de la ciudad.Al lugar pueden asistir con sillones y equipo de mate.Para mayor información contactarse al: 3434634822 o al: 3436236151https://www.facebook.com/museoclaudiogaleano/https://www.instagram.com/museo_galeano/