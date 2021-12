Directores de hospitales y centros de salud se reunieron en Paraná

Declaraciones

Se realizó un importante encuentro en Paraná, que convocó a directores de hospitales y centros de salud de toda la provincia. La jornada, que reunió a los responsables de 119 instituciones (los 66 hospitales, 5 Centros Regionales de Referencia y 48 Centros de Atención Primaria de la Salud urbanos), tuvo como escenario el recientemente inaugurado Complejo de Salud Integral Comunitaria en Paraná (ubicado en Salvador Caputto 2656).En la oportunidad, hubo una presentación audiovisual y se expuso un power point con los que se hizo un repaso de la situación atravesada durante los últimos 21 meses y de las medidas adoptadas desde la provincia para hacer frente a los diferentes desafíos enfrentados a partir de la Pandemia, y los efectores participantes compartieron sus experiencias mediante banners y afiches. Además, se desarrolló la radio abierta Covi-cho, una emisora que modifica tus sentidos en el 2020 de tu dial, aportando un espacio de distensión y humor.La ministra de Salud, Sonia Velázquez, presidió la actividad, que tuvo un cariz especial dado que se trataba del primer encuentro que reunía a todos estos directores de forma presencial desde el comienzo de la Pandemia por Coronavirus, en marzo de 2020.Al cerrar el evento, Velázquez declaró: “Quiero aprovechar el espacio para agradecerles a ustedes, los protagonistas de esta gesta colectiva. Fuimos los pilotos, las guardianas, los que dejamos la jerarquía, los cargos, y nos pusimos el ambo, la máscara, el overol; los que al contrario de toda la ciudadanía, que debió quedarse en cuarentena en sus casas, cargamos nuestros bolsos y salimos al territorio para constituirnos en los COES locales, en la guardia hospitalaria o en los centros de salud”. Y acotó: “Allá fuimos y estuvimos, no solamente con nuestra especificidad y formación académica, sino también con nuestros valores; valores que nos distinguieron, nos definieron y pusieron una impronta a todo este gran equipo, como el compañerismo, la solidaridad, la discusión, el disenso, el valor de la palabra y la escucha atenta”.Finalmente, la ministra señaló: “Celebro que hoy podamos convocarnos para agradecernos, valorarnos, celebrar lo posible y seguir desafiando otros emergentes y determinantes que nos necesitan. Los convoco a seguir renovando las utopías por un mundo más justo, más humano y más necesario”, completó.Por su parte, la secretaria de Salud, Carina Reh, reflexionó: “Creo que lo que hicimos como equipo fue lo que muchos de nosotros esperábamos cuando estábamos en el lugar de ustedes y no teníamos”. Y añadió: “El Covid fue una oportunidad, que fuimos hábiles y supimos aprovechar, para fortalecer todos nuestros establecimientos de salud como mejor pudimos; hicimos lo que estábamos obligados a hacer y pudimos seguir adelante en este proceso de resiliencia, aun cuando quedó mucha gente en el camino”.En tanto que el secretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, hizo hincapié en el avance en el proceso de recuperación de la rectoría del Estado, con una mirada puesta en los derechos de la gente, enfatizando en los más vulnerables de la sociedad.“Estos últimos tres meses vemos que la situación de supervivencia y desarrollo humano, llevado a lo sanitario, ha empeorado para la gran mayoría de los conjuntos sociales. No obstante, es momento de reconocer que sin darnos cuenta, hemos recuperado el sentido de Estado”, analizó.En la ocasión, los responsables de las instituciones sanitarias tomaron la palabra y compartieron sus impresiones y experiencias con sus pares.En tal sentido, el director del hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar, manifestó: “El problema de medir la Pandemia por el número de muertos hace perder de vista todo lo se ha hecho para los que se salvaron. Eso ha pasado y ha llevado a juzgar injustamente la acción y estrategia sanitaria que se ha aplicado tanto en la Nación y sobre todo en nuestra provincia, que para mí fue realmente impecable”.Por su parte el director del hospital Masvernat de Concordia, Mauro Dodorico, señaló: “Lo que más se puso en evidencia fue el compromiso de todo el equipo de salud. A mí primero me tocó empezar en Terapia Intensiva y luego asumí la conducción; ahí me di cuenta de que el hospital y todos los centros de asistencia tuvieron que salir a la calle y trabajar a la par de todos los gobernantes para que esto funcione; nos enseñó a ponernos en una situación horizontal, donde todos los días hablábamos con alguna autoridad para ver cuál era el próximo paso a dar y se dio la situación de que fue necesario escuchar desde el primero al último para sacarlo adelante”.En la misma línea se expresó el director del hospital Centenario de Gualeguaychú, Eduardo Elías: “Hemos aprendido lo que significa un equipo, y creo que es la base fundamental del trabajo de salud. Cada trabajador de salud, no importa la función que tenga, estuvo a la altura de las circunstancias, y si había dudas del compromiso humano con esto quedó demostrado todo lo contrario”.A su turno, Gonzalo Jáuregui, director del hospital San Antonio de Gualeguay, destacó la creación del COES: “Fue fundamental, fue el eje para todos nosotros, para tener una línea de trabajo”. Y agregó: “También fue fundamental el trabajo en equipo que se logró en la provincia. Nosotros tuvimos durante varios meses la terapia al cien por cien de ocupación, con recursos muy escasos, y gracias a la compra centralizada que se hizo y la coordinación de la derivación de pacientes, pudimos dar respuesta a toda la gente de Gualeguay”.En tanto que la directora del San Benjamín de Colón, Norma Hernández, señaló: “La verdad que fueron dos años durísimos para todos; creo que todo esto se viene superando, porque todavía no podemos cantar victoria, con muchísimo esfuerzo personal desde cada uno de los que está acá y de muchísima otra gente en cada uno de los centros asistenciales; gente que se puso al hombro la tarea del hospital e hizo mucho más de lo que hacía diariamente”.Participaron la secretaria de Salud, Carina Reh; el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini; la subsecretaria de Administración, Gabriela Diez; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; el subsecretario de Prensa y Políticas de Comunicación, Hugo Remedi; y los directores del Primer Nivel de Atención, Daniela Waldner; del Segundo y Tercer Nivel, Javier Damiani; de Epidemiología, Diego Garcilazo; de Odontología, Guillermo Brugo; y de Recursos Humanos, Cristian Fontana.