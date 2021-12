Abel Pintos, La Sole, Los Palmeras y Los Totora estarán en la Fiesta de la Playa

Se conoció la grilla conformada por artistas de renombre nacional que formarán parte de la Fiesta Nacional de la Playa. Los shows artísticos se realizarán desde el 19 al 23 de enero en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay.El cronograma se dispuso de la siguiente manera:Miércoles 19: Lisandro Aristimuño y La Delio ValdezJueves 20: Abel PintosViernes 21: SoledadSábado 22: Los Totora y KapangaDomingo 23: Los PalmerasDurante las cinco noches se podrá disfrutar de un patio de comidas compuesto por más de 30 puestos gastronómicos, además de un paseo de artesanías locales así como también de distintos puntos del país.El día sábado 18 de diciembre se inicia la venta de anticipadas en el portal de ingreso la Isla del Puerto. El horario de atención es de 14 a 20 hs. Próximamente se habilitará la venta online a través del sitio www.1000tickets.com.ar Los precios de entradas y las plateas son los siguientes:Anticipadas $880En predio $1100Plateas de $350 a $550 según ubicación.Anticipadas $1300En predio $1650Plateas de $1320 a $2200 según ubicación.Anticipadas $990En predio $1300Plateas de $660 a $1100 según ubicación.Anticipadas $880En predio $1100SIN PLATEASAnticipadas $990En predio $1300Plateas de $550 a $880 según ubicación.Menores de 12 años abonarán $110.El deporte es uno de los puntos importantes de nuestra fiesta y este año no va a ser la excepción. La grilla de eventos deportivos está compuesta por más de 12 disciplinas que, junto a distintas instituciones de nuestra ciudad, convocarán entre 500 y 700 deportistas.La grilla está compuesta de la siguiente manera:31º "Edición Seven Internacional de la Playa de Rugby""2º Regata de canotaje y stand up Fiesta de la Playa 2022""Regata de Optimist"11º "Torneo de Hockey Five Arena""Torneo de Beach Voley de cuartetas""Regata de Veleros Clase Laser y (PHRF) Fiesta de la Playa""Torneo de Tejo Fiesta Nacional de la Playa""Concurso de Pesca Deportiva Fiesta de la Playa""9º Torneo de Fútbol playa femenino""Encuentro de Beach Handball"Exhibición de lucha de playa"III Torneo de Ajedrez Fiesta de la Playa"La fiesta cuenta con el apoyo de distintos sponsors como el Nuevo Banco Entre Ríos, IAFAS, IAPSER y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.