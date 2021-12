Se concretó la cesión de terrenos para el Parque Industrial de Colón

Con la participación de todos los titulares de la empresa Bonnín Hermanos, se llevó a cabo la formalización del acuerdo entre la Municipalidad y la firma, para concretar el emplazamiento del Parque Industrial Mixto de Colón.El intendente José Luis Walser destacó la importancia de este paso, fundamental para la concreción del Parque, que permitirá la radicación de empresas de distintos rubros como así también poder avanzar en el Plan Estratégico que impulsa el gobierno municipal. De la firma participaron además el Dr. Ricardo Maxit, en carácter de asesor legal de la firma Bonnín Hermanos, funcionarios municipales y medios de prensa.Walser agradeció a la familia y expresó: "No tengo ninguna duda en que es un gran paso para el desarrollo de Colón, pero tampoco tengo ninguna duda en no lo hubiésemos podido hacer sin la ayuda, sin el trabajo conjunto entre los privados, la familia Bonnín, una familia de trabajadores que ha invertido en Colón, que apuesta al desarrollo de la Ciudad y lo sigue haciendo".Y agregó en ese sentido: "Hoy es una muestra de eso, de compromiso con el desarrollo de nuestra ciudad, eso es valiosísimo para cualquier comunidad, encontrar vecinos que se criaron y desarrollaron acá, que apuesten al desarrollo de otros vecinos" sostuvo el Intendente de Colón."Esto va a traer trabajo para muchos vecinos, pero también posibilidades de desarrollo para alguien que pueda pensarse en su ciudad y desarrollarse junto a su familia como lo hicieron ellos" dijo, además.El intendente también agradeció esta decisión "porque no es sencillo confiar en el estado, quiero valorar esa apuesta, esa confianza de la familia Bonnín para con Colón, este gesto es con la Comunidad, no tengo duda en que nuestros hijos, nuestros gurises más jóvenes, van a agradecer esta apuesta al desarrollo de Colón"."Nos queda un gran trabajo por delante, quiero celebrar este logro junto a ustedes y a la Comunidad este logro fundamental, el primer paso que va a cambiar la matriz de desarrollo, dando la oportunidad de empleo que es para lo que todos trabajamos"."El paso siguiente es el proyecto técnico que lo venimos trabajando con el equipo de Producción, luego se inscribe el Parque Industrial, se autoriza por Provincia, tenemos el compromiso del Gobernador de avanzar con esto"."A la par se pueden ir generando compromisos con las empresas. Es una herramienta que abre posibilidades, a las industrias, a los colonenses, a las empresas que están acá, que hasta el momento han ido creciendo y haciendo esfuerzos individuales, y el estado tiene que tener un rol de sinergia y articulador que es lo que alguna vez le propuse a la familia Bonnín, está a disposición para que esto pueda crecer, todo el esfuerzo lo han hecho los privados solos, como estado municipal con las herramientas que tenemos queremos acompañar este proceso, este camino que comenzamos a andar será en beneficio de todos".Guillermo Bonnín señaló al finalizar la firma del convenio: "esperamos que se den todas las condiciones y que sea pronto que puedan aparecer las industrias o empresas que puedan instalarse en la zona, yo creo que redundaría en beneficio de todos sobre todo acá en la zona, además de las avícolas y el turismo, que aparezcan algunas otras empresas que puedan dar trabajo". Y añadió: "Apostamos a eso y ojalá que realmente en poco tiempo estemos festejando eso".Abel Bonnín por su parte también se refirió al futuro Parque Industrial: "Es muy importante para Colón y para todos, se abren muchas puertas con esto, quizá de inmediato no sea por la situación que todos conocemos, pero va a ser muy bueno porque estará sobre la frontera, hay mucha expectativa y mucha gente que está esperanzada con esto".También María Bonnín resaltó que "es un proyecto muy importante que se abre para la zona".El siguiente paso es la inscripción del Parque Industrial junto a la provincia, proyecto técnico en el cual el Municipio ya viene trabajando. Cabe destacar que ya hay empresas interesadas en poder radicarse en Colón.Una vez concretado el proyecto del Parque Industrial Mixto de Colón, el mismo implica la obtención de importantes beneficios tributarios tanto nacionales y provinciales como municipales para los miembros que formen parte de dicho Parque.