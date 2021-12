Más de 6.000 espectadores pasaron por el FICER

Premiados

Estatuilla Ojo Pez

Presentación y cierre de la ceremonia de Premiación

Con la presencia de realizadores y realizadoras de la provincia y de toda la región NEA Litoral, este sábado por la noche, tuvo lugar la ceremonia de cierre y premiación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Durante las cuatro jornadas que duró el festival, más de 6.000 espectadores y espectadoras disfrutaron de las proyecciones. La iniciativa fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura.En esta tercera edición, la programación reflejó un criterio federal, diversas estéticas y perspectiva de género y estuvo compuesta por treinta funciones y más de cincuenta proyecciones. La grilla ofreció un amplio panorama del cine internacional y nacional contemporáneo, además de excelentes producciones del NEA Litoral, lo que termina de posicionar al Festival como un faro regional para toda la región mesopotámica.La apertura de la ceremonia se inició con la proyección de un video de síntesis del 3° FICER realizado por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) que recibió el aplauso de todos los presentes.El público, que participó con su voto para elegir las mejores películas, también fue protagonista en el acto de cierre, ingresando al Centro Provincial de Convenciones para conocer el veredicto del jurado de las secciones competitivas y de los demás reconocimientos.En total se entregaron doce premios en el marco del Mercado Audiovisual Regional de esta tercera edición facilitados por: el Gobierno de Entre Ríos; Fondo Nacional de las Artes (FNA); Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos (Iapser) la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; y el Polo Audiovisual de la Provincia de Córdoba.En la Sección Cine Nacional en competencia se premió a la película Jesús López del entrerriano Maximiliano Schofeld. Entregaron el premio integrantes del jurado: Ana García Blaya, Juan Pablo Cinelli y Carolina Sborovsky. En esta sección compitieron largometrajes de ficción, animación y documental argentinos, terminados entre el 30 de junio de 2019 y el 1 de agosto de 2021. Participaron por un premio de $250.000 aportado por el Gobierno de Entre Ríos. Al subir al escenario Schonfeld dijo: "Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, a Panchi, a Germán, por este Festival, a mis compañeros y amigos también, a todo el equipo de programación, la verdad, por invitar la película, por ser parte de esta fiesta y ... como dije en algún momento, sentía que esta era la casa de Jesús López pero también es la casa de todas las películas que venimos haciendo hace un montón de tiempo, así que muy feliz por eso, gracias".La realización premiada de la sección en competencia para Cortometrajes Entrerrianos, fue Marcel, de Gastón Calivari (Nogoyá). En esta categoría compitieron Cortometrajes de ficción, animación y documental entrerrianos, realizados entre el 30 de junio de 2019 y el 1 de agosto de 2021. El premio fue de $100.000, un aporte del Gobierno de Entre Ríos. Al recibir el galardón, el director de Marcel dijo: "Hacer Marcel fue algo que me movilizó mucho, y tuve muchas dudas al momento de encarar el proyecto, pero gracias a la ayuda de Valentina, productora del corto, pude encontrar una forma a esta búsqueda que tenía hace años. Así que cerrar el círculo con el premio del festival es maravilloso, porque el FICER me parece un lugar impresionante, en el que te encontrás con realizadores que están haciendo proyectos a lo largo de la región. Muchas gracias de verdad".Las Menciones para esa categoría fueron para Anahí, de Aranza Sonderegger y Nostalgia del futuro, de Mauro Gotte y Agustin Gastiazoro.El Premio Cine.ar del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Incaa galardona cortometrajes argentinos que participen en competencias de Festivales Nacionales, como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. En el marco del FICER el cortometraje entrerriano ganador del premio Cine.ar fue La pasarela, de Nahuel Beade.Se otorgaron tres premios de $220.000 otorgados por el Gobierno de Entre Ríos para Desarrollo de Proyectos para las siguientes producciones: Paloma y Dora, de María Florencia Curi; El hombre de las plumas, de Gastón Calivari; y Les Voltolini, de María Waigandt y Alejandra Waigandt.Seguidamente se entregaron dos premios a Proyectos Avanzados en Producción, por $450.000, facilitados por el Gobierno de Entre Ríos; que fueron recibidos por: Abelardo Dimotta. con la producción de De Costa a Costa y la dirección de Mariano Beresiartu; y Todo para mí, de Germán Berger. El jurado otorgó una mención especial a Luminum, una producción de Cecilia Jacob.La Promoción Audiovisual a Obras Terminadas, también tuvo a sus dos proyectos premiados, por $175.000, y aportados por el Gobierno de Entre Ríos. Ellos fueron: Las delicias. de Eduardo Crespo; y Danza combate. de Camila Rey.Se entregó también un Premio Estímulo del Fondo Nacional de las Artes (FNA) a la Producción Audiovisual Entrerriana por $150.000, a Vuelos de la muerte en el delta entrerriano. de Santiago Fiorotto. Jorge Maestro, director de Artes Audiovisuales del FNA entregó al realizador su diploma.El 3° FICER otorgó también premios a producciones de la Región NEA-Litoral. De esta categoría participaron proyectos de las provincias de Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.En la categoría Desarrollo de Proyectos ganó Chaco for ever, de Sonia Bertotti.Este proyecto obtuvo un aporte de $150.000, del Instituto del Seguro de Entre Ríos y Servicios de traducción de carpeta/proyectos para presentación en eventos internacionales por la agencia ELE Sosa Hansson.En la categoría Work In Progress (WIP), se entregó un premio por la suma de $250.000, aporte de la institución Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y siete jornadas de producción de audio, vía el Polo Audiovisual de Córdoba para el proyecto Una sola primavera, de Joaquín Pedretti (Corrientes).En el FICER el premio mayor es la estatuilla Ojo Pez y la otorga el público. Después de cada función, las y los espectadores dieron su puntaje escaneando un código QR a la salida de cada sala. Las películas ganadoras, por sección, fueron:Premio Ojo Pez al Cine Internacional (Incluye sección Foco en España): Cinema Sabaya, de Orit Fouks Rotem, Israel/Bélgica, 2021.Premio Ojo Pez al Cine Nacional: Jesús López, de Maximiliano Schonfeld, Argentina, 2021.Premio Ojo Pez al Cine Regional: Selección de cortos, Chaco, realizadores de Chaco, Argentina, 2016/2021.Premio Ojo Pez al Cine Infantil: El Universo de Clarita, de Tomás Lipgot, Argentina, 2021.Premio Ojo Pez al Cortometraje Entrerriano: Elefantes de colores, de Jazmín Celeste Diaz y Santiago Cáceres, Argentina, 2021.Premio Ojo Pez al Cine Entrerriano: La sombra del gallo, de Nicolás Herzog, Argentina, 2020.Las primeras palabras fueron de Pablo Feulliade y Mauro Capezzuoli (programadores) y Nicolás Herzog y Celina Murga (directores artísticos). Herzog rescató la importancia del festival y de la ley, y destacó la relevancia de la formación, invitando a pensar una escuela de cine y artes audiovisuales en la provincia para las próximas generaciones. Murga subrayó la idea de diversidad que atravesó la programación: "Gran parte de las películas hablan de la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que nos vinculamos: es un momento importante para eso, pensarnos más en libertad y ser mejores personas en comunidad, siempre poniendo en valor lo diverso". Por otro lado, resaltó el proceso de crecimiento del sector audiovisual que surge de todo el territorio provincial como "algo único y muy valioso de nuestro territorio. Creo que hoy tener la ley, además del impulso de este gobierno, ha sido fruto de ese camino. Larga vida al FICER, vamos por más".Al momento de entregar los premios del Mercado Audiovisual Regional, Sergio Mazza destacó la importancia de mantener estos encuentros porque "al FICER, vienen realizadores de Crespo, de Nogoyá de Gualeguay, de Concordia, de Concepción del Uruguay, de Colón. Y este año para constituirnos como un Mercado Regional, hemos recibido proyectos de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa; pero también nos hemos encontrado con capacitadores de primera línea, de Salta, Córdoba, Mendoza. El FICER es nuestro orgullo".Por último, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D' Agostino señaló: "Me toca simplemente dar la despedida de este hermoso Festival que tuvimos, que fue muy especial por dos cosas: porque lo pudimos llevar adelante de manera presencial y porque tenemos Ley de Fomento Audiovisual en Entre Ríos. En ese sentido quiero agradecer a dos personas que fueron muy importantes para lograr la Ley: Carolina Gaillard porque en su gestión en Cultura fue quien empezó el proceso de trabajo y finalmente nuestra querida diputada Stefanía Cora, que presentó a la Cámara Baja en la última instancia para su aprobación. Tuvimos un hermoso Festival, así que a todos los realizadores gracias por participar".La ceremonia contó con la presencia de: Ariela Peretti, directora Nacional de Acción Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación; Carolina Gaillard diputada nacional; Juan Domingo Orabona vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; Cecilia Hernandez, responsable de la Film Comision del Polo Audiovisual de la provincia de Córdoba; Jorge Maestro, director de Artes Audiovisuales del FNA; Stefanía Cora, diputada Provincial; Carina Netto, subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná y la presencia de todos los jurados.Participaron también distintos funcionarios y funcionarias de la cartera de Cultura de la Provincia y personalidades destacadas de la cultura de la región.