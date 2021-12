A sala llena, película Jesús López confirmó el gran momento del cine entrerriano

Institucionales El Ficer llega a pequeñas localidades entrerrianas

Sobre la película

El jueves se proyectó la película del realizador entrerriano, Maximiliano Schonfeld, en el 3° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Durante la proyección, el director estuvo acompañado por gran parte del elenco. Al cierre hubo intercambios con los espectadores y aplausos de pie.Jesús López, recientemente ganadora de la sección latinoamericana del Festival Internacional del Cine de Mar del Plata, estaba programada para las 20, y poco a poco la sala se fue llenado de público, entre los que se encontraban realizadores y realizadoras de distintos puntos del país, que forman parte de las actividades que ofrece el Festival.Durante 87 minutos, las y los espectadores pudieron deleitarse con los diferentes matices de los personajes construidos por el director y su equipo de trabajo, también con las locaciones de la provincia que se dejan ver en la película; imágenes cercanas y reconocibles que construyen una atmósfera de admiración. La obra concluyó con aplauso cerrado, masivo y de pie, de todo el público presente.Siguiendo la línea pautada, la organización del Festival dio inicio a la ventana de preguntas que el público puede compartir con los directores, directoras, actores, actrices, productores, productoras, técnicos, técnicas y especialistas que se ponen a disposición, al finalizar cada función. Allí las y los protagonistas dialogan, comparten y explican a los presentes cada uno de los aspectos que conforman una realización audiovisual cinematográfica.Acompañado por los directores artísticos del Festival, Celina Murga y Nicolás Herzog, y gran parte de su elenco actoral, ante la pregunta de los espectadores respecto a cómo fue la construcción de los personajes y el casting para dar con los intérpretes, el director entrerriano señaló: "Hicimos un casting muy grande en Entre Ríos y en Santa Fe, vimos creo que 200 o 300 chicos, hasta que con Verónica Souto, que era la castinera, nos dimos cuenta de que este personaje no iba a ir a un casting, sino que lo teníamos que ir a buscar. Y eso hicimos, por escuelas, clubes, y calles"."Y bueno, en una escuela en Aldea Brasilera, en el patio del establecimiento, apareció Joaquín, que me comentó una maestra que tenía ganas de actuar. A partir de ahí empezó todo el proceso con Joaco, que desde el minuto uno supimos que, por la sensibilidad tan especial que tiene, no sólo con la cámara, sino como con una vivencia de vida muy pura, él iba a ser quien interpretara el personaje de la historia", relató Schonfeld ante la mayoría de espectadores que se quedó al intercambio final con los artistas.Luego de su explicación, el director le cedió el micrófono al actor principal de la película, Joaquín Spahn, que encarna el rol protagónico de Jesús López quien explicó en relación a la actuación en su primer trabajo: "Bueno, como dijo Maxi, yo soy "Ruso", soy del campo, nací en el campo y trabajo ahí, no tenía idea de lo que era una cámara, del sonido, nada, no sabía ni dónde estaba parado. Creo que dos veces le dije que no, que no quería actuar, pero acá estoy. Pero bueno, después acepté y para mi fue bastante fácil, porque todo el equipo me ayudó muchísmo, Lucas (en referencia a Lucas Schell, actor de la película) fue el que más me ayudó y me retaba todo el tiempo por no saber nada de actuación, pero fue todo muy cómodo".Por último, el entrerriano Schonfeld, se mostró emocionado por la reciente aprobación de la Ley de Fomento Audiovisual, y comentó: "Quería hacer hincapié también en este hecho histórico y movilizador que estamos viviendo en Entre Ríos, que es la Ley, con la posibilidad para los y las cineastas de seguir haciendo películas, de que nuevos realizadores y realizadoras puedan hacer películas"."También para encontrarnos con un público que muchas veces nos dicen que no existe, pero vemos a toda la gente que está hoy acá, y seguimos apostando por el cine. Así que bueno, emocionado..." agregó, con la voz entrecortada, y nuevamente aplaudido por el público presente.Una vez concluida la ventana de preguntas con los artistas, el público comenzó a abandonar la sala, no sin antes seguir las sugerencias de la organización del Festival para efectuar su voto. En ese marco, Sergio, de la ciudad de Paraná expresó: "Es muy interesante que se desarrollen películas de esta calidad en Entre Ríos. En Crespo hay toda una trayectoria ya. También me resulta bueno que venga el director y cuente su experiencia".Mientras, otros y otras, seguían realizando la votación a través del tótem, que por medio del scaneo del código QR permite seleccionar el parámetro de puntajes que ofrece el FICER para otorgar la estatuilla ojo de pez, Laura comentó: "La película me pareció muy buena. Creo que es una superación de lo que ya hemos visto de Maxi. Una película -como dijeron sus propios actores- llena de detalles, emocionante y desbordada de entrerrianidad"."A mi me encantó. Yo ya la había visto en el Festival de Mar del Plata. Verla por segunda vez fue emocionante, el doble. Es muy conmovedora. Me encanta el cine de Maxi, así que lo celebro", dijo Cielo "Estuvo muy bien contada cómo es la juventud entrerriana, los paisajes y la historia'', acotó Joaquín, otro joven a la salida de la función.Cuando fue consultado sobre sus impresiones Brian manifestó: "Me sorprendió saber que era una película de cine entrerriano. Me pareció de muy buena calidad. La fotografía y la historia fueron espectaculares". Luciano, un espectador de Santa Fe dijo: Creo que está buenísimo que se puedan ver estas películas acá. Es una experiencia distinta ver una proyección en sala. Vine puntualmente porque quería ver esta película; me tomé el cole para poder tener la oportunidad de verla".Otro espectador, Marcos, también se refirió a Jesús López en el contexto del FICER, y dijo: "Me parece buenisimo, yo desconozco las producciones nacionales, porque estamos muy acostumbrados a lo hegemónico, a lo que viene del exterior y muy poco a lo nuestro, a lo que nos pertenece, inclusive a no saber valorarlo. Me parece genial este espacio para poder conocerlas, para poder verles el rostro y escuchar palabras de los protagonistas. Ahora que ya conocemos los nombres de nuestros realizadores, tenemos que estar mucho más atentos".Caminando entre los presentes, saludando a quienes se acercaban a felicitarlo por su obra, el director Schonfeld, quien fue reconocido en festivales como el de Biarritz y el de Mar del Plata, expresó su felicidad por encontrarse en el FICER: "Me emocioné un poco porque siento que esta es la casa de la película, se filmó acá a pocos kilómetros así que es su hogar natural. es la primera vez que la veía mucha gente del equipo, algunos actores, así que fue el primer encuentro con gente que trabajó".Consultado por el momento del FICER y del cine entrerriano, Schonfeld subrayó: "Estoy feliz de que las películas -no solamente esta- puedan pasarse en un cine, haciendo comunidad con otras personas. El cine tiene eso, no es solamente ver algo en una pantalla, sino la comunión con el otro. Eso es fundamental, y es la razón de existencia del FICER".La obra cinematográfica Jesús López, del realizador crespense Maximiliano Schonfeld, fue rodada en Valle María, y escrita junto a la escritora entrerriana Selva Almada. Buena parte de los recursos, del equipo técnico, y del elenco son de la provincia. La realización obtuvo premios en el festival de Biarritz (Francia) y en el de Mar del Plata.El título de la película refiere al nombre de un temerario piloto de carreras regionales de Fiat 600 que pierde la vida en un accidente de moto. Su tímido primo Abel, empieza paulatinamente a hacer las mismas cosas que hacía el muerto. Esta transformación alcanza el punto culminante en una competición automovilística en homenaje al joven fallecido, donde Abel conduce la máquina de Jesús.Para consultar la programación del FICER ingresar a: https://www.ficer.com.ar/programa/ Trailer Jesús López: https://www.youtube.com/watch?v=JvqOoMVQ7xM