El Ficer llega a pequeñas localidades entrerrianas

Públicos agradecidos



Agenda FICERmóvil

El Ficer incluye cine de la región NEA Litoral

Puesta en valor de un imaginario común

Qué queda para ver de Cine Regional



Se realizarán tres funciones, con las que se podrán ver seis proyecciones de manera gratuita y para toda la familia.La pantalla itinerante del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia - organizador del FICER-, recorrerá durante la tercera edición las localidades de Villa Clara (departamento Villaguay), San Justo (departamento Uruguay) y San José (departamento Colón).El camino que traza el FICERmóvil tiene como objetivo federalizar el FICER generando nuevos públicos y democratizando el acceso al cine como derecho cultural de todos y todas.En la noche del jueves el FICERmóvil realizó una función en el centro comunitario del barrio La Clarita, de Villa Clara. El centro comunitario es una institución de referencia para la localidad. La función se realizó al aire libre y con gran cantidad de asistentes, entre los que se encontraban en su mayoría niños y niñas de nivel inicial y primaria. Se presentó el cortometraje de animación El Maquillador, de Pablo Latorre (Chaco).Seguidamente se pudo ver en pantalla la película El empleado y el patrón de Manuel Nieto Zas, una coproducción entre Uruguay, Argentina, Brasil y Alemania. La historia se centra en la relación que establecen un patrón que lo tiene casi todo, y un empleado que necesita cubrir sus necesidades.Del trabajo previo del Cinemóvil del IAER a la propuesta del FICERNarrar la propuesta del FICERmóvil es hablar necesariamente del trabajo sostenido que desarrolla el IAER con el Cinemóvil en distintos territorios de la provincia.“La potencia de la iniciativa del Cinemóvil radica en que tiene como esencia llegar a los lugares donde el cine no llega, y eso no se ha cambiado nunca desde que existe en la Provincia”, declaró Julio Gómez, director del IAER, contando la experiencia itinerante del organismo a su cargo. El Cinemóvil es uno de los más importantes del país, y ha recorrido gran cantidad de lugares. “En 2021 fuimos los primeros en salir a recorrer localidades en la postpandemia. Como las escuelas rurales tuvieron más actividad que las urbanas, entonces concentramos mucho trabajo ahí. Ese acercamiento va dando un panorama de las comunidades y sus necesidades. A partir de allí, creamos un organigrama recolectando información para tener posibles públicos. De lo que se hizo durante el año se eligen las localidades para hacer las funciones con la comunidad en general”.Con respecto a la propuesta del FICERmóvil en 2021 Gómez dijo: “Las personas se apropian del Festival. Nos ha pasado en algunas localidades que hasta han hecho su propio spot de Festival, dándole identidad dentro de su comunidad. A las personas les gusta que llegue el cine. En esta época del año se puede disfrutar mucho al aire libre, eso lo convierte en una muy buena propuesta”.“Creo que como Estado esta es la política que tenemos que sostener si estamos apostando a una Ley de fomento a la producción audiovisual en la Provincia de Entre Ríos. Si nosotros creemos que hay un público que puede consumir productos culturales propios, producidos con calidad de nuestra provincia, tenemos que fortalecerlo, y a eso apostamos con el Cinemóvil y el FICERmóvil. Entonces la forma es llevar el cine: que se comparta un espacio de proyección con una pantalla gigante y con condiciones técnicas muy buenas, para que los espectadores se acerquen y compartan. El público se presenta con sus sillas, su mate, algo para comer, los chicos acompañan y se genera una fiesta. Eso es lo que nosotros queremos sostener”, explicó el funcionario.Con respecto de los lugares que abarcará la programación de este año del FICERmóvil, el director del IAER comentó: “En esta oportunidad tomamos la Región Centro de la provincia: departamento Villaguay, Uruguay y Colón. Se trata de localidades pequeñas y no capitales departamentales”.Para finalizar dijo: “El cine tiene un fin en sí mismo, producir y construir identidad, contar historias y se puede hacer una industria de ello. Pero, al mismo tiempo, necesitamos espectadores, y necesitamos que ese espectador esté cómodo, que lo disfrute, que sea un esparcimiento, un lugar para estar con el otro”.Al finalizar la primera función del FICERmóvil en Villa Clara, Malvina, una trabajadora municipal destacó: “Me parece una experiencia excepcional que nuestra gente pueda disfrutarlo. No todos tienen la oportunidad de tener una sala de cine cerca, por eso, que el Cinemóvil se acerque es una experiencia maravillosa”.A su turno, su compañera manifestó: “Es muy importante, porque muchas veces las niñas y los niños de esta zona no tienen la oportunidad de asistir a un cine real y es una forma de llegar a ellos y que puedan disfrutar de cine de alta calidad”.Respecto de la película El empleado y el patrón, las trabajadoras valoraron positivamente la película ya que se trata de cine regional y poco comercial. Además dijeron sobre la temática: “Está muy bueno porque es una realidad que quizás no se exhibe y esta película lo muestra desde otro lugar. Si no se cuenta, se oculta”.En la noche de hoy y a partir de las 20:30 se realizará una función en San Justo, en la plaza Justo José de Urquiza, y se proyectará el corto Anahí, de Aranza Sonderegger (Entre Ríos); a continuación la película Un Gauchito Gil de Joaquín Pedretti, una ficción correntina.En el caso de la función de San José, las películas serán el cortometraje entrerriano Francisco de Luchi Nóbile, y el largometraje del entrerriano Eduardo Crespo Nosotros nunca moriremos. La función será el sábado 11 a las 20:30 en el barrio Perucho.n el Ficer, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, hizo su debut la sección Cine Regional que permite al público entrerriano acceder a producciones de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe.“Desde la Provincia de Entre Ríos y con el festival queremos fortalecer la idea de lo federal desde la primera edición, pero en este caso puntual creando una sección regional en la que invitamos a todas las provincias que forman parte de la región NEA Litoral (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, además de Entre Ríos)”, expresó Germán Gómez, subsecretario de Cultura de la Provincia.“En el festival están presentes con una película que cada provincia eligió junto a su sector audiovisual. Se trata de producciones nuevas de los últimos dos años que reflejan la mirada desde el interior, la mirada diferente de cada uno de los lugares. En algunos casos son coproducciones y creemos que eso es importante, porque precisamente la idea del festival es mostrar otros cines posibles, no necesariamente centrados en lo urbano y en Buenos Aires”, completó Gómez. “En la impronta que tiene la programación general del festival se busca apuntalar, además de visibilizar el cine entrerriano, el trabajo de los realizadores de distintas provincias”, comentó.Esta novedosa sección (de Cine Regional) tuvo su debut el jueves por la tarde en el Centro Provincial de Convenciones con la proyección de una selección de cortos de la provincia de Chaco. Estas piezas audiovisuales, producidas entre 2016 y 2021, fueron realizadas por Virginia Romero, Yamila Giménez, Emilia Romero y Josefina Lens, Cristian Cochia, Pablo Latorre, Roly Ruiz, Yoni Czombos, Aron Indra Lezcano, Pilar Rebull Cubells y Jonathan Alonso.El público pudo conocer la producción audiovisual chaqueña contemporánea a través de la serie documental Chaco Nataxalá, el documental Lo que se cocina, el experimental Sombras detrás, la animación El Maquinador, la serie de ficción Pez Gordo, y los documentales Memorias e Iridiscentes en una única función.“Lo bueno de los festivales es que uno puede ver historias contadas en localidades que no suelen ser las que más representadas están en el cine y que, por eso, no tienen muchas posibilidades de ser conocidas”, dijo Daiana, espectadora que llegó desde Rosario, a la salida de la proyección. César, otro de los asistentes, compartió: “Es la primera vez que vengo. Yo hago producciones audiovisuales y quiero presentar el año que viene. Así que vine para ver y aprender porque soy aficionado. Vi que no es nada distinto a lo que nosotros hacemos porque es genuino. Más allá de la técnica, está lo genuino, lo que sale del pueblo”.Abril López, directora del Departamento de Cine y Audiovisuales de Chaco, señaló: “La colaboración que podemos establecer entre los festivales y los circuitos de exhibición a nivel federal es fundamental para que nuestras producciones no se queden en un pequeño círculo donde solamente son vistas por los mismos realizadores y sus allegados. Esto sirve para empezar a fortalecernos como productores, como exhibidores y como público para poder compartir lo que hacemos”. En cuanto al envío de una selección de cortometrajes por parte de su provincia, López indicó que hay dos razones: “Por un lado, Chaco está un poquito más retrasada que las otras industrias de la región; entonces, no tenemos largometrajes que sean enteramente de producción provincial. Por otro lado, queríamos democratizar la posibilidad de la exhibición; entonces, nos pareció interesante traer una multiplicidad de trabajos con distintos lenguajes, propuestas, registros y géneros”.El mismo jueves por la noche, en la Planta Baja del CPC, fue la función de El corral (2017) del formoseño Sebastián Caulier. Esta ficción cuenta la historia de dos adolescentes antisociales que provocan una serie de actos vandálicos en el colegio, mientras se ven sumergidos en una peligrosa espiral de violencia.Su director opinó: “Está muy bueno que existan festivales de cine en las provincias, y que dentro de ellos haya secciones como esta de Cine Regional dedicadas específicamente a difundir películas que fueron realizadas en el interior del país. Es muy importante esto para dar a conocer otros escenarios, otras realidades; para dar a conocer nuestro país, básicamente, a través de sus historias”. En relación al encuentro con el público entrerriano de El corral, explicó que tiene varios puntos de contacto “porque fue filmada en Formosa, otra ciudad del Litoral argentino que, si bien tiene sus diferencias con Paraná, también guarda sus similitudes. La omnipresencia del río estructurando la misma organización urbanística de la ciudad, las relaciones sociales, el clima, el contacto permanente con el agua; pienso que esas cosas hermanan a todas las ciudades litoraleñas y nos hacen vivir bajo un imaginario común”. Caulier agregó: “Por otro lado, mi película trata mucho sobre lo que es vivir en una ciudad mediana o chica del interior del país y algunos de los puntos que trato solo pueden ser cabalmente comprendidos por gente que haya vivido o viva esas realidades, que no son las de una gran metrópolis”.También fue el turno de Los que vuelven (2019), ficción de la misionera Laura Casabé que trajo un relato situado en 1919, cuando los guaraníes fueron asesinados, desterrados o reducidos a servidumbre. Julia, esposa de Mariano, un terrateniente yerbatero, concibe a su tercer hijo muerto. Desesperada, le ruega a Kerana, su criada indígena, que lo traiga de vuelta a la vida. La criatura vuelve, pero no vuelve sola.Acompañando esta función estaba la productora de la película, Yamila Barnasthpol, quien comunicó:“Como productora misionera me pone muy orgullosa que la película pueda formar parte de la programación de un festival como el FICER, sobre todo teniendo en cuenta que la estrenamos en pandemia; entonces, la posibilidad de que el público pueda verla en una sala como corresponde es motivo de un doble festejo: que esté en este festival tan importante y a su vez en sala”. Barnasthpol se refirió, además, a la sección de la que participa: “Que pueda haber una sección específica de cine producido y filmado en las regiones del NEA es importantísimo, porque implica la posibilidad de conocernos entre todes, técnicos, guionistas, directoras, directores. Es fundamental que cada festival que se desarrolle en nuestra región tenga una muestra de cine regional, para poner en valor el cine que producimos en las provincias del NEA”.Este viernes se proyecta Un Gauchito Gil (2018), del correntino Joaquín Pedretti (Planta Baja del CPC, 18.30). Héctor, un joven peón de campo, despierta en un territorio místico después de un accidente en el cual perdió a un niño. Para encontrarlo ha de atravesar ese extraño pantano habitado por diferentes entidades que lo confunden con el héroe local y popular Antonio “Gauchito Gil”, a quien debe terminar encarnando para lograr su objetivo.La santafesina Milagro de otoño (2021), del director Néstor Zapata, se verá el sábado (Planta Baja del CPC, 17.45). Faxman (Luis Machín) es un ilusionista e hipnotizador de marionetas de Candelaria, un ángel que llegó y se volvió temprano. Es el momento en la vida de un hombre que siente la necesidad de recuperar su tiempo de amor perdido y terminará negociando con el relojero del barrio, “un verdadero guardián del tiempo”, el regreso, por un ratito, a su pasado.La oportunidad que brinda el FICER de acceder al cine regional posibilita descentralizar las miradas, acercarse a otras realidades y enriquecer los puntos de vista con historias que tienen su identidad territorial, que es propia del NEA Litoral.Todas las funciones son con entrada libre y gratuita en salas climatizadas. La programación completa del festival se puede ver en https://www.ficer.com.ar/sinopsis-2/ Boletería virtual: http://ficer.com.ar/ Para consultar la programación completa del FICER ingresar a: https://www.ficer.com.ar/programa/