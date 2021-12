Playa de Villa Urquiza cuenta con una silla de ruedas anfibia

Las acciones forman parte del trabajo conjunto del Iprodi con los municipios, en este caso particular el gobierno local se integra al programa "Viví un turismo accesible", que busca eliminar barreras para el disfrute de los atractivos de la ciudad.



Participaron del acto el intendente Manuel Tennen, la directora de Desarrollo Social del municipio, Griselda Stang, y miembros de la comunidad de Villa Urquiza.



"Tenemos que construir herramientas para superar las barreras, y no lo hacemos solos: lo hacemos desde el Estado nacional, provincial y municipal pero sobre todo lo hacen ustedes, con actitudes y propuestas", resaltó la directora del Iprodi, quien en esa línea destacó el impulso de la gestión del gobernador Gustavo Bordet y de la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, para construir una provincia inclusiva.



"Es un día muy lindo, yo celebro que se cumpla la consigna que este año tenemos en la provincia, que es Convivencia Plena. Que todos podamos disfrutar y acceder a las mismas cosas. Nos llamamos Entre Ríos, con esta maravilla, qué mejor de que todos podamos disfrutar del río", agregó.



"Agradecemos a quienes nos están acompañando en el día de hoy, una jornada tan importante para Villa Urquiza. Ustedes son los verdaderos y únicos protagonistas", expresó por su parte el intendente Manuel Tennen.



El jefe comunal se refirió emocionado al testimonio de uno de los vecinos, Sergio Balla, quien relató su experiencia y habló de las barreras que deben superar diariamente las personas con movilidad reducida y cómo se ha avanzado en el tema.



"Recuerdo un día que me llamaste y me dijiste que en la playa no había una dársena para que puedan estacionar. No lo tenía presente, e inmediatamente nos pusimos y a los cinco o seis días estaba en marcha. Y así cada una de las cuestiones que nos van mostrando los vecinos. Este es un momento muy especial, donde los protagonistas son ustedes", expresó el intendente.



Cabe destacar que la playa de Villa Urquiza cuenta con rampas de accesibilidad y a partir de ahora estará disponible la silla anfibia, que permite el ingreso de personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. El objetivo es avanzar hacia un turismo accesible y permitir el disfrute de la playa sin ningún tipo de barreras.