UPCN participó en un panel sobre teletrabajo en la administración pública

"Impacto y perspectivas de teletrabajo en la administración pública" fue el tema de la jornada en la que Carina Domínguez expuso junto a la Subsecretaria de Relaciones de Empleo Público Municipal de la provincia, Abog. Mercedes Maslein; la diputada provincial Ayelén Acosta; el Secretario General UADER, Mariano Camoirano, y la Secretaria General de UNER, Alina Francisconi.



"Este tema ha sido central con la pandemia y con el curso del tiempo, sigue siendo preocupación porque no compartimos la mirada de quienes alientan el teletrabajo" señaló Domínguez a poco de iniciar su exposición cuando ya había señalado el objetivo de UPCN en cuanto a "defender los derechos de los trabajadores del Estado".



Si bien compartió el trabajo remoto como "un mecanismo de emergencia" al que se recurrió en la pandemia, enumeró una serie de debilidades que la modalidad presenta en función de un análisis realizado por esta organización gremial.



Mencionó, entre otros cuestionamientos, que "altera lo que es la organización colectiva de los trabajadores y puede ocasionar precarización y flexibilización laboral".



Contrapuso el compañerismo, la solidaridad, la creatividad que genera la presencialidad a lo que significa el trabajador aislado que presupone el teletrabajo, que incluso, tiene una percepción individual a partir de la cual puede ver vulnerados sus derechos. "El individualismo distorsiona las relaciones laborales en lugar de sostenerlas o potenciarlas", aseguró.



Contrariamente a los que defienden las bondades del sistema, advirtió que "a pesar de los intentos de establecer un marco regulatorio, en la experiencia existe la posibilidad de flexibilización, precarización, tercerización y pérdidas de puestos de trabajo". Sumó a eso la posibilidad de que genere desigualdad entre los trabajadores teniendo en cuenta que existe un 40% de analfabetismo digital y que para instalarse a trabajar fuera del ámbito de la oficina hay que contar con una infraestructura que la mayoría no dispone.



"En el aspecto ideal puede verse como algo realizable, pero en la realidad del trabajador no lo es" , sentenció Carina Domínguez en la exposición que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná.



Puntualizó que UPCN entiende que "no debe ejercerse el teletrabajo en forma permanente y exclusiva en ningún ámbito de la administración pública y que hay que garantizar los derechos laborales"; subrayó que "la presencialidad da origen a una cultura diferente que se necesita para defender los derechos laborales".