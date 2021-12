IOSPER recordó que están garantizados los servicios de anatomía patológica

El Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), recuerda a los afiliados que los servicios de anatomía patológica están garantizados en primer y segundo nivel.Asimismo, repasó que, a partir el vencimiento del contrato prestacional anterior, desde el 1 de octubre pasado se conformó acuerdo con la firma Nativus S.R.L. y no se interrumpieron las prácticas de patología y citopatología en la provincia.Por ello, las prácticas de patología y citopatología están garantizadas, no se han interrumpido ni resentido las mismas en la provincia.Finalmente se recalca que, los afiliados no deben abonar nada por fuera de lo que está plasmado en el convenio y no se realizarán reintegros por estas prácticas”.Localidades, dirección y teléfonos de las sedes de recolección primaria de las muestras:Moreno 471 / 03447-425131Leguizamón 110 / 03442-422520Entre Ríos 415 / 0345-4223021Estrada 1539 / 0343-4951771Ramírez 620 / 0343-4981191Santa Fe 623 / 03456-481851Antelo y Anderson / 03454-421008Encargado: Sr. Jorge Castillo / (WS) 03454-15402371San Martín 304 / 03444-422484Los Aromos Nº47 / 03446-435031San Martín 483 / 03437-4237289 de Julio 168 / 03446-460143Av. España 950 / 03435-421163E. Carbó 245 / 0343-4223322Moreno 406 / 0343-4902333San Martín 96 / 03436-424398Av. Urquiza 1254 / 03447-48121225 de Mayo 255 / 0343-4200220Rivadavia 360 / 03455-421370de recepción y manejo de muestras en Enrique Carbó 245, Paraná, Entre Ríos, teléfono 0343-155704854, casilla anatomopatologia@consaluder.com.ar