El FICER pone el foco en España, en un momento vital de su cine

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es, desde sus inicios, una ventana que posibilita acercarse al amplio panorama que ofrece el cine mundial, con sus diversas estéticas y modos de concebir y narrar. Después de las propuestas que recorrieron cinematografías de Suiza y Francia e Italia en la primera y segunda edición, respectivamente, llega el turno de España como país destacado al que se le prestará especial atención en este Festival.La proyección de Los días que vendrán (2019), de Carlos Marques-Mercet, en la noche del miércoles, renovó el vínculo de esta gran amistad entre el público entrerriano y las historias en pantalla grande que llegan desde otros rincones del planeta. La película filmada en Catalunya cuenta cómo sobrellevan su embarazo Vir y Lluís y fue rodada a lo largo de los nueve meses de gestación real de la pareja de actores protagónicos, María Rodríguez Soto y David Verdaguer Ruiz."Desde su nacimiento, el FICER se constituyó como un festival internacional, lo cual sin dudas fue una gran decisión de quien en ese momento era secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, porque le da un potencial de proyección y crecimiento mucho más amplio", explicó Celina Murga, directora artística del FICER. "Homenajear a un país, de alguna manera, es iluminar todas esas corrientes migratorias que hacen a la constitución de nuestra provincia, a la comunidad de antepasados. Es una idea re linda que genera sentido de pertenencia", señaló. "Desde ya que este año sea España es una alegría enorme, porque es un país del que viene un porcentaje muy amplio de nuestras raíces, y culturalmente tenemos mucho en común", agregó.Dentro de la sección Cine Internacional se proyectará South mountain (2019), ficción de la estadounidense Hilary Brougher sobre una mujer en crisis de pareja, el jueves a las 18.30 en la Sala Verónica Kuttel. El viernes a las 17.30 en la misma sala llegará el turno de Martin Eden (2019), dirigida por Pietro Marcello, coproducida por Italia, Francia y Alemania, sobre un marinero humilde que entra a un entorno burgués y a círculos socialistas al mismo tiempo. El libro de los placeres (2020), de Marcela Lordy, es una historia de amor y seducción entre una maestra brasileña y un maestro argentino; está coproducida por Argentina y Brasil, y tendrá su función el viernes a las 19 en la Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones (CPC). Cinema Sabaya (2021), de la israelí Orit Fouks Rotem sobre un grupo de mujeres árabes y judías en un taller de video, se podrá ver el sábado a las 15.45 en la Sala Verónica Kuttel. La Función Clausura estará a cargo de El empleado y el patrón (2021), realizada por Manuel Nieto Zas con coproducción de Uruguay, Argentina, Brasil y Alemania. La historia se centra en las relaciones y necesidades de un patrón que lo tiene casi todo y un empleado que necesita cubrir sus necesidades (sábado a las 22 en la Sala Mayor del CPC)."Intentamos que la sección Internacional tenga cierto equilibrio entre películas latinoamericanas y europeas. Nos importa mucho que, si bien es siempre difícil seleccionar, haya un muestreo con una amplitud que den cuenta del mundo. Siempre tratando de buscar películas que puedan ser amables y cercanas al público entrerriano y, a la vez, ser una ventana al mundo", sintetizó Celina Murga."Este es un año muy importante, de celebración de la sanción de la Ley de Fomento Audiovisual en la provincia. Queremos darle empuje para que a través de esta normativa se favorezcan los acuerdos regionales, dentro y fuera del país. Entonces elegimos especialmente dos películas que se hicieron en coproducción con Argentina", argumentó la directora artística. "Nos interesa acercarlas al público entrerriano y también poder reflexionar sobre la importancia de armar redes, lazos de acuerdos virtuosos con estos países como Uruguay y Brasil, países hermanos con quienes tenemos mucho camino para andar", concluyó.En cuanto al Foco en España, el jueves a las 19 en la Planta Baja del CPC se proyectará Las niñas (2020), de Pilar Palomero, una historia del paso a la adolescencia en el contexto de la España de la Expo 92. Ese mismo día a las 20.45 en la Sala Verónica Kuttel se podrá ver La inocencia (2019), de Lucía Alemany, acerca de una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo. La calle del agua (2020), de Celia Viada Caso, es un documental sobre Benjamina Miyar, una fotógrafa y relojera que formó parte de la resistencia antifranquista, que tendrá función el viernes 10 a las 21 en la Planta Baja del CPC. Otro documental, que explora la relación de amistad entre un director de cine y un ladrón de bancos, es Apuntes para una película de atracos (2018), de León Siminiani, que se podrá ver el sábado a las 15 en la Sala Mayor del CPC."Fue muy linda la instancia de invitar y programar porque había mucho material. Es una selección que quedó muy bien porque es diversa", compartió Celina Murga. "Además, este país nos toca en un momento muy vital del cine español. Como todas las cinematografías tienen momentos, subidas, bajadas, y por supuesto ha habido otras épocas de vitalidad del cine español. A mí me sale mucho pensar en Carlos Saura porque ha sido un realizador que me marcó muchísimo. También (Luis) García Berlanga y ni hablar de (Pedro) Almodóvar o (Luis) Buñuel. Hay una tradición muy grande, y en los últimos años ha habido un desarrollo regional muy interesante: cinematografías que se desarrollaron regionalmente dentro de España, y eso hace que haya una diversidad que hace diez años tal vez no existía tanto", añadió Murga, quien propone dedicarse a ver este foco en particular para descubrir qué es lo que está pasando en España en este último tiempo. "Siempre hago estas invitaciones a que elijan una sección y la aborden completa porque hay algo en esa idea que uno va tejiendo al armarlas", concluyó.Luis María Marina Bravo, consejero para Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España, invitó "al público de Entre Ríos a que disfrute del cine español y que aproveche esta oportunidad de ver estas películas a las que a veces no es fácil acceder". Sobre la perspectiva de género que atraviesa el festival, explicó que está presente en este foco en el planteamiento más general. "Algunas de las películas tratan cuestiones relacionadas con el género, por ejemplo, la película de Carlos Marques-Marcet con la que se abrió la participación española y en definitiva está representada también en cuanto a las directoras y a las protagonistas de las películas: hay varias directoras, hay muchas actrices protagonistas, por ejemplo en Las Niñas, la película que fue un gran éxito en España el año pasado y que está dirigida por una mujer y protagonizada por mujeres, con lo cual evidentemente el género es una temática transversal que está presente en varias de las propuestas".Las funciones son en salas climatizadas, con entrada libre y gratuita. Para consultar la programación del FICER ingresar a: https://www.ficer.com.ar/programa/ Las secciones Cine Internacional y Foco en España se pueden ver en https://www.ficer.com.ar/sinopsis-2/ Boletería virtual: http://ficer.com.ar/ Para consultar la programación completa del FICER ingresar a: https://www.ficer.com.ar/programa/