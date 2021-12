De cara a la temporada, Colón realizó tradicional bendición de playas y termas

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este 8 de diciembre al conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se llevó a cabo la bendición de aguas en playa Inkier y en Termas Colón. Estuvo presidido por el Intendente José Luis Walser acompañado por concejales, funcionarios, fuerzas de seguridad, personal y vecinos de la Ciudad.



El cura párroco Rubén Dalzotto estuvo a cargo de la ceremonia de bendición tanto de las aguas como de todo el personal de guardavidas, salud, limpieza y cuidado en las playas de Colón.



"A los visitantes los esperamos con la calidez de siempre, las puertas de Colón están abiertas, vengan a vivir la Experiencia Colón, trabajamos para que el colonense también tenga playas espléndidas, lugares y espacios públicos para disfrutar, nos espera una gran temporada" dijo José Luis Walser al dejar inaugurada la temporada.



"Hemos pasado tiempos difíciles, los veo a los privados que han trabajado de manera restringida el año pasado, hoy estamos en plenitud, en una temporada que se avizora espléndida, exitosa" sostuvo el Intendente de Colón. Y agregó: "Redoblamos ese compromiso de trabajar en conjunto porque es donde salen los mejores resultados".



Asimismo, agradeció especialmente a quienes trabajan todos los días en la limpieza de las playas, al personal del cuidado de los baños, "un servicio que hoy brindamos con mayor calidad y con mayor compromiso también".



"Me siento orgulloso de la Ciudad que tenemos, del trabajo que hacemos en conjunto, de estas playas maravillosas que no la tienen todos los destinos turísticos, por eso Colón es el principal destino turístico de la Provincia y uno de los más elegidos a nivel País, eso tiene que llenarnos de orgullo" subrayó José Luis Walser.



Guardavidas



El Intendente de Colón se refirió en el acto de bendición de playas también al servicio que brinda el cuerpo de guardavidas y dijo: "Por primera vez hay una Ordenanza que regula la actividad de los guardavidas que ha surgido de un trabajo conjunto, contamos con una Escuela Municipal de Guardavidas, con personal formado aquí con profesionales de Colón y con la libreta de la provincia reconociendo su profesionalismo".



"Esta Ordenanza también regula la cuestión económica que siempre es una coyuntura al comienzo de la temporada, hay un reconocimiento a la antigüedad, algo que no tenían nuestros guardavidas".



"Para nosotros como gestión es un orgullo porque es un objetivo que nos habíamos propuesto" puntualizó José Luis Walser.



Finalizada la ceremonia en la playa del balneario Inkier, la comitiva se trasladó hasta el complejo Termas Colón donde también fueron bendecidas las instalaciones y el personal.



Acompañaron la ceremonia el senador Mauricio Santa Cruz, el intendente de Ubajay Marcelo Giménez, la Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Claudio Lara, el Secretario de Gobierno y Hacienda Gabriel Schild, el Secretario de Desarrollo Comunitario Oscar López, fuerzas de seguridad, concejales, funcionarios, personal de salud, representantes del sector privado y de instituciones colonenses.