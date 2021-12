Destacan la participación de la Cámara Entrerriana de Turismo en la FIT

Presencia en la FIT

La Cámara Entrerriana de Turismo (CET) participó activamente en el “XX Foro Internacional de Comercio, Ciudad y Turismo” de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizaron en el predio ferial de la Rural de Palermo.Durante intensas jornadas de gestión y capacitación, los representantes de CET mantuvieron diversos encuentros, en pos de agilizar gestiones tendientes a potenciar la actividad turística en Entre Ríos y el fortalecimiento de las relaciones internacionales con países vecinos.En el Foro de la CAME, se analizaron diversas temáticas vinculadas al nuevo impulso generado por la entidad hacia el desarrollo del turismo a lo largo y ancho de Argentina. En ese sentido, referentes nacionales e internacionales compartieron sus experiencias y desafíos en el ámbito del fortalecimiento de la coordinación, las alianzas y la cooperación interinstitucional.También, se expuso sobre la situación actual de las pymes dedicadas al comercio, los servicios en los Centros Comerciales Abiertos y la aplicación de herramientas digitales, líderes saludables, el marketing digital en la evolución del comercio minorista y la re-evolución del turismo en el espacio rural.Además, en el marco de la consolidación de la opción de Turismo Rural dentro del Plan 2022 de la CAME, se realizó la presentación de la plataforma www.experienciarural.com.ar , que apunta a ser una referencia de consulta para el público afín y un nodo de difusión para los prestadores que se dedican a la actividad.El Turismo Rural refleja una manera diferente y responsable de disfrutar y convivir en el entorno natural, donde cada habitante de esos destinos se transforma en anfitrión reflejando la identidad e idiosincrasia de cada lugar, invitando a disfrutar sus paisajes, su gastronomía y esa vivencia única de compartir la tranquilidad en un entorno natural.El panel de expositores estuvo integrado por el director ejecutivo de CAME Turismo Sebastián Bel; el asesor de la entidad, Bernardo Racedo Aragón; la coordinadora Triple Impacto de CAME Turismo, Patricia Molina; el coordinador de Turismo en Espacio Rural, Javier Dellamónica, y el coordinador de Turismo de Naturaleza, Christian Castex.Por su parte, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el presidente de la CET, Leonardo Schey, y el representante del complejo turístico Ñandubaysal, Joaquín Páez, mantuvieron un importante encuentro con el ministro de Turismo de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Viera, y la directora de Turismo del Departamento Soriano, Elena Laguzzi Caulin.En dicho encuentro, acordaron realizar acciones de promoción conjunta para lo cual se avanzará en un convenio marco que permita potenciar el desarrollo del turismo regional.En tanto, la CET fue invitada a participar del festival “Jazz a la Calle” que se realizará el 16 de enero próximo en la ciudad de Mercedes, cabecera del departamento Soriano (República Oriental del Uruguay), evento en el que agencias de viajes y prestadores de ambas orillas podrán realizar intercambios y rondas de negocios.Por otra parte, se entabló una excelente relación con la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), por medio de su presidente Silvio Farach, destacando la buena predisposición de ambas entidades para la realización de eventos.También, en el marco de FIT, se desarrolló una reunión de la Cámara Entrerriana de Turismo, en la que se analizaron las diferentes temáticas y propuestas que se llevarán adelante de cara a la próxima temporada de verano, y el posicionamiento de Entre Ríos en la oferta turística nacional.