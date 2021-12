En Gualeguay proyectarán documental sobre la historia de Pamela, una mujer trans

En la sala principal del Teatro Italia de Gualeguay, ubicado en calle Islas Malvinas 131, se proyectará el documental sobre la historia de vida de Pamela Maydana, una mujer trans de 57 años, oriunda de esa ciudad. Será el viernes 10 y sábado 11 de diciembre a las 21:30 hs.El valor de la entrada anticipada es de $450 y se puede adquirir en la boletería del teatro de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 hs. El costo de la entrada general es de $500, con promociones 3x2.La figura de Pamela "está pensada como sujeto catalizador, capaz de relatar una experiencia total a través de sus vivencias, su impulso y su lucha por la igualdad. No solo contamos con su relato personal, sino con otras personas que la han acompañado en distintos momentos de su vida", explicó el director y guionista, Maximiliano Gálligo.El rodaje se llevó a cabo en 2020 y 2021 en la ciudad del sur entrerriano. Fueron cuatro jornadas de rodaje en escenarios importantes para ella. "Uno es el barrio 25 de Mayo, ubicado al este de la ciudad, donde Pamela construyó su casa; otro es el barrio Defensa costera, donde funcionó en los años 90 el primer centro de información y promoción sobre VIH; otra locación de gran importancia es el prestigioso Teatro Italia de la ciudad", resaltó.El fin en sí mismo de este trabajo "parte del siguiente hecho: el mero reconocimiento no permite el ejercicio pleno de derechos, si no se genera en la sociedad en su conjunto una reflexión profunda, fundada en el ejercicio de la empatía hacia quienes, aun enfrentando diferentes adversidades, se convierten, persistente y visiblemente, en un símbolo de resistencia, acto que merece nuestra contribución por mínima que sea. Por lo tanto, buscamos reivindicar dicho ímpetu mediante esta propuesta audiovisual".Cabe destacar que el Documental se estrenó el 24 de abril de 2021 con cuatro funciones en el cine de Gualeguay.Pamela. Símbolo de resistencia de Maximiliano Gálligo, realizado a fines de 2020 y principios de 2021, reúne los caminos recorridos por una mujer trans (Pamela Maydana, 57 años) del interior del país. El documental transcurre en Gualeguay, Entre Ríos. Allí aparece el barrio “25 de Mayo” donde vive, en los límites de la “mal llamada” periferia. El interior de su casa, los vecinos, el centro de salud, el barrio en sí y por supuesto: la ruta. En ese espacio estratégico, las tres pioneras en rebelarse ante una sociedad homofóbica y transfóbica caminaron la calle como si fuera su pasarela.La figura de Mariel “Ramonita” Velázquez es traída para ilustrar cómo fue y qué luchas debieron cargarse al hombro. Un cambio de locación y un teatro se convierte en telón de fondo de la(s) historia(s), porque Pamela es actriz. Y el carnaval como guiño de fondo al primer escenario abierto que la vio conquistar su espacio. El relato, en primera persona y acompañado por una polifonía de voces, está dividido en partes.El vaso comunicante es “Cuerporeclamo” de Gabo Ferro, los versos funcionan como catalizadores emocionales, estructuran el tiempo orgánico en aceleración hasta su culminación en sinfonía con las compañeras trans. El montaje de relatos presenta las partes a evocar: pasado, presente y un posible futuro mejor, en sinécdoque con la Veneno argentina del interior litoraleño.Año: 2020 - 2021Genero: DocumentalEstreno: 23 de abril 2021 - GualeguayDirección - Guión: Maxi GálligoAsist. de Dirección - Guión: Diana GuerscovichRealización – Asist. Edición: Mariano BeresiartuMontaje – Zahira Rivero NorteMúsica: Pola Torres Pumini - Fernando ManciniProducción: Jorgelina Gálligo – Manuel CesarDir. Puesta artística: Nora CossoMúsica puesta artística: Gimena CorreaIluminación y sonido puesta artística: Emanuel HeisCamarógrafas (Gchú): Candela Giacopuzzi - Carla GasmanFoto Fija - Diseño de imagen: Jonathan Nosiglia