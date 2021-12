El carnaval de Victoria tendrá cinco noches: el precio de las entradas

Expresiones



El pasado viernes y con la presencia de la reina del carnaval victoriense del 2020, Julieta Lares, el secretario de Gobierno, Pedro Mansilla, y los directores de Cultura y Turismo, Luis María Andrade y Martín Lima, se presentó oficialmente la edición 2022 del carnaval más divertido del país.En la oportunidad, Mansilla destacó que “llegó la fecha que estábamos esperando, la del lanzamiento de nuestra fiesta mayor, una fiesta que se puso en marcha desde que después de la flexibilización de las medidas de prevención de la pandemia el 13 de septiembre, después de las Paso. En 2021 esta fiesta no se pudo realizar, y en esta oportunidad, por iniciativa del intendente Domingo Maiocco se comenzó a trabajar apenas las condiciones sanitarias lo permitieron, y si Dios quiere vamos a poder llevarla adelante”.En lo que respecta a la fiesta en sí, Mansilla precisó que “ya está diseñado el cronograma, que incluye 5 noches: 15, 22 y 29 de enero, 5 y 12 de febrero, y también vamos a tener las elecciones de reinas departamental y provincial, como corresponde a la Capital Provincial del Carnaval”.Recordó que el valor de las entradas se fijó en anticipadas a 300 pesos si se adquieren de lunes a jueves en el palacio municipal, viernes y sábado anticipadas a 400 pesos, y en la puerta de ingreso a 600 pesos.A su turno, Andrade recordó que “a consecuencia de la pandemia, desde el inicio se planteó una adecuación al reglamento, acotado, con menos expresiones y menos cantidad de personas por expresión. Si bien los aforos se han levantado y esperamos que la gente nos acompañe, dimos cierta flexibilidad al reglamento y a las aspiraciones que teníamos con respecto al carrusel. Hicimos una convocatoria abierta, con un reglamento que tendrá vigencia sólo para este año”.En el mismo sentido preciso que “entre comparsa mayor, carroza show, carroza mecanizada, carroza tradicional, carroza tradicional humorística, batucadas y baterías, tuvimos la inscripción de 13 aspirantes en todas las categorías, de los que se aprobaron 10. La categoría que más interés despertó fue carroza show, e incluso hay carrozas con música en vivo”.“Vamos a tener un carrusel variado, ajustado a la época que estamos viviendo pero sin perder el espíritu. Quiero resaltar el compromiso de aquellas personas que de una u otra forma siguen acompañando a la fiesta y al pueblo de Victoria en la fiesta mayor con sus expresiones artísticas” resalto.En la oportunidad, los funcionarios recordaron que esta edición del carnaval se denominará “Fidel Aquino”, uno de los integrantes de la segunda generación de Terror do Corso que falleciera poco tiempo atrás en una movida de carnaval, cuando le falló el corazón. “Le vamos a ofrecer a Terror do Corso una participación más activa en la fiesta, no únicamente como cierre y broche de la noche, sino que participen que una entrada que lo identifique, más allá de esa gran expresión popular que lo caracteriza al final”, señaló Andrade.“La intención -acotó Mansilla- es que los integrantes más históricos de Terror do Corso puedan participar como integrantes del carrusel. Estamos charlando con ellos para que puedan participar de esa manera y tener una participación destacada en el recuerdo de Fidel Aquino”, y agradeció la disposición de la familia de Aquino a la hora de permitir que se le rinda homenaje en el carrusel.Por su parte, la reina departamental del carnaval, Julieta Lares, animó a las chicas que sean invitadas a ser misses, a que se postulen “porque es una experiencia hermosa, que deja millones de enseñanzas, aprendizajes, cosas muy lindas. Las invito a que dejen de lado los miedos y los prejuicios, porque yo también los tuve, y les va a dejar millones de experiencias muy lindas”.Sobre la difusión de la fiesta, Lima resaltó que “la idea es integrar el carnaval a la oferta turística de la ciudad, y vamos a estar promocionando desde el ente mixto y la dirección con todo lo que ya tenemos contratado en los medios y promociones especiales en Rosario, teniendo en cuenta que tenemos un evento que va a ser muy lindo para ofrecer y para eso estamos trabajando en la comisión”.En referencia a la elección de las reinas departamental y provincial, Lima señaló que “estamos hablando con representantes de otros municipios que tienen fiestas en las que hay elecciones sobre de qué manera adaptar los criterios de la elección de acuerdo a los nuevos valores con el objeto de evitar la cosificación y que se desarrolle en un marco que destaque por su apertura y resaltar la participación de la mujer en la comunidad, y para eso estamos trabajando en el reglamento de la elección, por lo que una vez definido estaremos llamando a inscripción”.El listado de expresiones que tomarán parte en la edición 2022 del carrusel es el siguiente:• Carroza Show “Pasiones” titular Javier Sena.• Carroza Show Ali Mari Presenta “Tattoo” titular Eva Ibarra.• Carroza Show “Satanú do Samba” presenta “El rey león” titular Javier Matías Albornoz.• Carroza Show “Diz que Diz” tema: “Somos de terror” titular Juan Pedro Lima, acompaña Batería Los Reyes del Samba a cargo de Lucio Lamberti.• Carroza tradicional, “La colinera”, tema: “Añorado Carnaval” titular Mirta Mansilla.• Carroza tradicional musical “El rancho de Julio Flores” titular Mario Daniel Ramírez.• Carroza tradicional musical “La armonía” titular Claudia González.• Carroza Show “Hijos del Sol” titular Iván Nesha.• Carroza tradicional humorística “Chamameceando”, titular Rodolfo Padularrosa.• Apertura con coreografía “Fantasía de Carnaval” titular María del Carmen Doffi.