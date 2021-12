Trabajan en rehabilitación y reconstrucción de ruta que une Racedo con Crespo

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que continúan las tareas de rehabilitación y reconstrucción de 11.540 metros de la ruta que une Racedo con Crespo y vincula los departamentos Paraná y Diamante. Se invierten más de 657 millones de pesos.



Estas obras son de vital importancia para vecinos, productores y empresas de la zona.



Actualmente se trabaja en la colocación de sub rasante con cal y sub base con cemento para el tránsito pesado en el ingreso a la planta de Asado del grupo Motta.



A su vez, en la zona de la escuela Almafuerte, se ejecutan obras de sub base y base de suelo calcáreo en la calle interna que comunica con dicho establecimiento educativo. En tanto, en la localidad de Racedo, se colocaron caños de hormigón y cámaras de inspección para desagües pluviales.



Posteriormente a estos trabajos y sobre toda la longitud del tramo se ejecutarán los ensanches necesarios para lograr un ancho final de pavimentado de 7,30 metros.



“El movimiento que tiene la obra sorprende, ver la infraestructura de maquinaria que se mueve, realmente impresiona”, remarcó el presidente de la comuna de Racedo, Julio Demartín. A lo que agregó: “Racedo está en un punto estratégico de dos departamentos para Entre Ríos, como son Diamante y Paraná y tener una de las empresas avícolas más importantes del país, genera una gran demanda en relación a trama vial porque el tránsito es constante”.



A su vez, Demartin se refirió a futuras tareas y expresó: “Estamos trabajando con la gente de Vialidad en la ampliación de obra para poder pavimentar algunas calles internas y mejorar el ingreso a nuestra localidad, porque pasan alrededor de 500 camiones por las calles de nuestro pueblo, por lo que queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos”.



Cabe señalar que el plazo de ejecución de la obra es 18 meses.