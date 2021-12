Paraná presentó la agenda de actividades para la temporada de verano

Propuestas

Fiesta Nacional del Mate

Música en el Anfiteatro

Paraná Paraná presentó su propuesta turística en Buenos Aires

La Municipalidad y el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) buscan fomentar la llegada de visitantes y seguir acompañando la reactivación de la economía local. "Es parte de nuestra estrategia de impulso al turismo y es fruto del trabajo en conjunto con el sector privado”, señaló el intendente Adán Bahl.La presentación se desarrolló a través de spots, información digital y notas con influencers y medios nacionales. La cultura, los sabores y la identidad de la capital entrerriana estuvieron presentes con música en vivo (a cargo del Ensamble de Paraná y una fusión de ritmos litoraleños y urbanos), degustación de platos típicos y tragos elaborados con productos locales.Bahl destacó el trabajo con el sector privado, clubes y asociaciones para concretar una agenda “amplia y diversa, con opciones para todas las edades” y citó entre otras, la iniciativa Activá Verano, la Fiesta de Disfraces, eventos deportivos como el Panamericano de Sóftbol y el Seven de la República, culturales como la Fiesta Nacional del Mate, además de propuestas como el eco-turismo y las recorridas guiadas por los Humedales.El sector privado “sufrió mucho durante la pandemia y hoy acompañamos su reactivación porque su desarrollo significa crecimiento para la ciudad”, afirmó el Intendente.Durante el encuentro, se destacó que la ciudad tiene “río, naturaleza, aventura, historia, arte y cultura, turismo de reuniones, deportes, gastronomía con identidad regional y los mejores atardeceres del río” y que combina “de una manera única las facilidades que ofrece una ciudad capital con la tranquilidad y las prácticas propias de una localidad ribereña”.En ese marco, Bahl resaltó que Paraná cuenta con “espacios públicos muy lindos” como el Parque Urquiza, el Anfiteatro Héctor Santángelo, las playas y la Costanera. “Lugares que recuperamos y pusimos en valor para que sean el epicentro de todas nuestras propuestas al aire libre. Queremos que los encuentren llenos de vida y de actividades a las que se puedan sumar”, sostuvo.En ese sentido, mencionó también el trabajo junto al sector de emprendedores gastronómicos, para que los sabores del litoral estén presentes en cada jornada en un formato de patio de comidas.El secretario de Coordinación Estratégica, José Claret, valoró el trabajo "desde distintas áreas municipales para concretar las actividades en espacios públicos de calidad, en una ciudad que está lista para que los vecinos y visitantes disfruten una gran temporada”.El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, dijo: "Paraná es sabores, cerveza artesanal, vinicultura; somos historia, arte, cultura y hay mucho para contar. Somos río, naturaleza, aventura. Uno de los productos especiales de la Municipalidad es Activá Verano, una marca que se ha consolidado y que incluye a los paranaenses con Música en el Anfiteatro, la Fiesta Nacional del Mate, Playa Activa y la maratón. La Fiesta de Disfraces también permite dar a conocer a Paraná en el mundo. El deporte busca consolidarse durante el verano por eso el vóley, el maxibásquet y el sóftbol forman parte de la propuesta. Al turismo en Paraná lo tejemos entre todos".Estuvieron presentes la esposa del intendente Bahl, Claudia Silva; el representante del Gobierno de Entre Ríos en Capital Federal, José Ostrosky; el subdirector de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, Marcelo Pérez; el secretario General del Municipio, Nicolás Parera, entre otros/as integrantes del Gabinete municipal; y el rector de UADER, Luciano Filipuzzi.Por el sector turístico, fueron parte el presidente de la Federacion Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Fernando Desbots; el presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos y Convenciones de la República Argentina, Fernando Gorbarán; el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, Roberto Amengual; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Daniel Suffredini.Además, los miembros del directorio del EMPATUR: Carlos Monti por el Paraná Bureau de Congresos y Convenciones; Marcelo Barsuglia y Osvaldo Cabrera por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Paraná; Sandra Leiva por la Corporación para el Desarrollo; la concejal Susana Farías; y por UADER, Carlos Cuenca y Román Scattini.Juliana y Mariano presentaron el Panamericano de Sóftbol que se realizará desde el 19 al 27 de febrero en Paraná. “Es muy importante para nosotros porque nos da la plaza para defender nuestro título en el próximo mundial”, afirmaron.Desde el stand Deporte, Río y Naturaleza, Luis “Cosita” Romero, contó la propuesta de turismo comunitario en los humedales del Oeste de Paraná. “Es una propuesta muy interesante, hemos llevado a escuelas, estamos mostrando una parte de la ciudad que era totalmente desconocida, para nosotros es muy relevante”, indicó.Por su parte “Pantera” Monti agregó que Paraná ofrece “catamaranes, pesca embarcada y safaris fotográficos donde invitamos a todos a apagar los celulares y a disfrutar de la naturaleza”.Uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces, Julián Abramor, aseguró que están muy contentos porque, al día de hoy “ya tenemos más de 30 mil personas con su entrada en mano”.“Le vamos a poner todo para que sea una fiesta distinta como lo ha sido cada año, no solo en lo estructural, sino también en los servicios, para seguir creciendo por este lado, como así también en la escenografía y en la puesta en escena”, destacó.En Paraná se desarrollará desde el 18 al 26 de marzo próximo el Panamericano de Maxibásquet. “Participarán más de 170 equipos de todo América. Es el evento más grande que ha tenido nuestra ciudad, en término de cantidad de extranjeros que van a venir, con jugadoras y jugadores de Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay. Pensamos que entre jugadores y familias llegarán más de 3 mil personas”, dijeron desde el stand.Se realizará en marzo, en dos jornadas atravesadas por la música folclórica y tradicional, con referentes locales y nacionales. En la primera noche se sumará el rock, indie y emergentes; mientras que la segunda será la propuesta de la música tropical, la cumbia santafesina y el cuarteto.Además, estará el tradicional concurso de cebadores y otras actividades en relación con el mate como infusión simbólica de nuestra cultura e identidad, de la mano del Instituto Nacional de la Yerba Mate.Este año redobla la apuesta. En conjunto con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Ministerio de Cultura de la Nación, el Municipio busca contar con artistas consagrados a nivel nacional, además de provinciales y locales.El Anfiteatro Héctor Santángelo como escenario principal al aire libre de la provincia, recibirá la mejor música en sus diversos géneros. Este ciclo es una propuesta integral no solo para el disfrute de los vecinos de Paraná, sino también para los turistas que lleguen en esta temporada a la ciudad.