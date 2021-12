Seven en Paraná: dirigentes disfrutaron de tradicional almuerzo en el Rowing

El Seven de la República es un acontecimiento deportivo, nacional e internacional, que organiza la Unión Entrerriana de Rugby en la modalidad masculina. El evento se realiza anualmente en la ciudad de Paraná, y le ha otorgado una identidad y marca destacada en el calendario del rugby nacional y del Mercosur.En el Seven de la República masculino, compiten 26 representativos de mayores, los que se encuentran jugando en las canchas de la sede El Plumazo del Club Atlético Estudiantes y La Tortuguita del Paraná Rowing Club de la ciudad de Paraná.En el marco del evento, los dirigentes compartieron un tradicional almuerzo de camaradería este sábado al mediodía en las instalaciones del Paraná Rowing Club, a orillas del río.“Es un almuerzo deportivo que se da a los dirigentes de las uniones y al presidente de la Unión Argentina Rugby en el marco del Seven Nacional de Rugby; lo hacemos hace 37 años y es una gran convocatoria porque vienen todos los presidentes de todo el país”, comentó aPablo Rolandelli del Paraná Rowing Club.“Es un esfuerzo importante y un desafío que tratamos de mejorar año a año con un gran equipo de trabajo que pone todo para esto”, destacó Edgar Cislaghi, representante de la misma entidad deportiva. El recibimiento, anoche se realizó en la sede de Tilcara y este domingo, estaba previsto que sea en Estudiantes.Según comentaron, para la ocasión, el menú era pescado de río: una entrada de empanadas y como plato principal, bogas y dorados a la parrilla. “Ningún dirigente quiere perderse este almuerzo porque se comenta que es el más lindo de todos, al lado del río”, ponderó Cislaghi.“Tuvimos dos años complicados, pero logramos, en estos cuatro meses en los que hubo competencia, equilibrar al 2019 y esperamos que la actividad sea positiva para todos los clubes porque en eso se basa la misma competencia”, indicó Rolandelli.