“Montaje histórico”, muestra fotográfica que exhibe el Paraná de ayer y de hoy

Inauguraron la muestra fotográfica “Montaje histórico” de Gustavo Generiere en el Museo Histórico Provincial "Martiniano Leguizamón". Se trata de una fusión entre el pasado y el presente a un mismo tiempo.“Las puertas del museo están abiertas para todos aquellos que tengan alguna propuesta que generen curiosidad, sobre todo en el Paraná y el Entre Ríos de ayer. En este caso, hay una mixtura muy atractiva, que es un hecho artístico, que, a través de la fotografía, muestra la ciudad de ayer y de hoy”, expresó aRubén Clavenzani.Gustavo Generiere, creador de la muestra, dijo: “Esta propuesta arrancó hace años como un sueño y gracias a David lo pude concretar, porque me fui guiando y mostrando todo el material”. Seguidamente agregó que el objetivo de la muestra es poder “mostrar el contraste del Paraná de ayer y de hoy; y plasmarlo en una sola imagen”.En tanto, David Córdoba, escritor, historiador y periodista, señaló que el trabajo consistió en “buscar esa ciudad que estaba pérdida”. “Esta ciudad fue fundada, tal vez no por el clásico conquistador, pero tiene una fecha que no es el 25 de junio”.“Hay muchas historias para contar, muchas historias pérdidas. Gustavo trabajó durante tres años para esta muestra y fue un gusto trabajar con él”, finalizó.