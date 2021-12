IOSPER otorgó incremento del 16% a prestaciones para personas con discapacidad

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) fijó un aumento del 16 por ciento de los valores de las prestaciones básicas para personas con discapacidad a partir del 1 de diciembre, confirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, quien explicó que la actualización “se aplica de acuerdo a las previsiones presupuestarias de la Obra Social”.



El Directorio de Prestaciones Básicas de Atención integral a favor de las Personas con Discapacidad “elaboró junto a representantes de distintos organismos y organizaciones sociales el informe sobre el que se basan los aumentos”, indicó Cañete, quien aclaró que “la decisión implica un gran esfuerzo de la Obra Social, ya que no existe representación del sector provincial que financia la salud”.



Precisamente, explicó que el aumento se otorga en la provincia es por lo dispuesto en la Ley 9972 que introdujo la obligatoriedad de cobertura por parte del Iosper, pero aclaró que “no existe reglamentación que destine recursos específicos dentro de la subespecie salud, por lo que eso se financia con aportes personales y patronales, por lo que la Obra Social no está en condiciones financieras de afrontar el aumento aprobado por la Resolución 12/2021 del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, ya que no se contemplan las realidades provinciales”.



Sin embargo, Cañete destacó que es política de la institución “alinearse con las políticas públicas definidas por la Agencia Nacional de Discapacidad, en el contexto epidemiológico presente, pero dentro del marco de la responsabilidad y previsión presupuestaria”.