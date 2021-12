Hospital Centenario: Todos los pacientes con VIH están bajo tratamiento

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Acción contra el Sida. En la antesala, desde el Consultorio Amarillo se realizó una conferencia de prensa donde se brindaron datos con respecto a la actualidad de la enfermedad en nuestra región.



Este año, el lema de la campaña mundial es “Pon fin a las desigualdades. Pon fin al sida. Pon fin a las pandemias”. Se trata de una nueva oportunidad para diseminar información y dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a las personas que viven con el virus.



Recordemos que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) es la etapa avanzada de la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cuando el sistema de defensas está muy debilitado y se desarrollan complicaciones asociadas al virus. Se transmite por vía sexual, a través de la sangre o de la madre al feto.



En nuestro país, se estima que viven unas 136.000 personas con VIH, de las cuales un 17% no lo saben y un 30% se diagnosticaron en un estadío avanzado de la infección.



En este sentido, cabe destacar que Argentina subscribió a las nuevas metas de la ONU SIDA enmarcadas dentro del Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección para el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Para el año 2030 los objetivos a conseguir son: 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas; 95% estén en terapia antirretroviral (TARV) y de ellas el 95% se encuentren con carga viral indetectable y por tanto intrasmisible. Estas tres metas junto a 0% discriminación forman parte de la hoja de ruta del equipo de infectología y resto de los servicios en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.



Actualmente, el Consultorio Amarillo de nuestro efector, que cuenta con un equipo interdisciplinario de prevención, asesoramiento y atención de ITS, realiza el seguimiento de 151 pacientes, de los cuáles el 99% se encuentran con tratamiento antirretroviral (el único paciente que no inicio TARV es porqué se encuentra realizando los trámites pertinentes con su obra social para el suministro del mismo).



Asimismo, se destaca que el 80% (121 de los 151) ya son pacientes con carga viral indetectable.



Se trata en su mayoría de pacientes oriundos de Gualeguaychú, aunque también se atienden vecinos del resto de las localidades del departamento y de Gualeguay.



Con respecto a la cantidad de diagnosticados en este 2021 en el Hospital, se registraron 19 nuevos pacientes, de los cuales sólo el 15% corresponde a un diagnóstico tardío.



El 90% son hombres y el 10% mujeres, y el promedio de edad es de 33 años.



Por otra parte, este año se produjeron 7 internaciones y dos fallecimientos relacionados al SIDA.



Acerca de estas cifras, el Infectólogo Ignacio Bourlot valoró que “quienes se pudieron sostener en el sistema de atención, todos están bajo tratamiento y muchos de ellos ya con carga viral no detectable, que es el objetivo”.



En ese sentido, destacó que “el Hospital ha podido garantizar el acceso a la medicación de los pacientes, siempre pudimos cubrir el tratamiento, que cada vez es más moderno”.



Por su parte, la Psicóloga Elisa Zubillaga planteó que “es muy importante trabajar en desestigmatizar estas cuestiones, que cada persona pueda pedir un control, aunque sea anual, que se trabaje como algo que nos puede pasar a todos, ya que no estamos exentos. Desde el consultorio tratamos de difundir ese pensamiento”, concluyó ¿Por qué es importante testearse? La infección puede ser asintomática, por lo que el test es la única forma de detectarla.



Es gratuito y confidencial, y no es requisito presentar documento de identidad ni orden médica para realizarse la prueba.



Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. Y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.



El tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientarte y responder todas tus dudas. Dónde Hacerlo El Consultorio Amarillo cuenta con trayectoria y calidad de atención, promueve las consultas precoces, mantiene la confidencialidad del paciente y logra que los usuarios se vayan con una respuesta del sistema.



Durante el último año, allí se registraron 1876 atenciones, 3991 solicitudes de análisis y 60 acompañamientos psicológicos de pacientes.



El servicio de atención es de lunes a viernes de 7 a 13hs en el consultorio ubicado en el nuevo edificio del Hospital. También podés contactarte vía Whats App al 3446 – 15 36 35 01.



Testeo masivo por el Día Mundial de Acción contra el Sida

Este miércoles 1 de diciembre se realizarán testeos de Sífilis, Hepatitis C y HIV frente a la entrada del nuevo edificio Hospital Centenario de 9 a 12 hs.