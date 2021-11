La Sección Paraná del CAER impulsa una nueva campaña de recolección de sangre

Por segundo año consecutivo la Sección Paraná impulsa esta campaña de donación de sangre con el propósito reforzar el compromiso de la Sección y sus profesionales con la sociedad, contribuyendo con la loable labor del Servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín de Paraná.

La convocatoria es abierta a la comunidad y se concretará el jueves 2 de diciembre en el salón Lucio Dato del CAER.



“Con esta campaña pretendemos reafirmar nuestro compromiso institucional con la comunidad, haciendo nuestro aporte solidario en post de generar mayor consciencia y compromiso con algo tan fundamental como es la sangre, acción que depende pura y exclusivamente de la buena voluntad y empatía de quienes deciden donarla”, señaló la tesorera de la Sección Paraná e impulsora de la campaña, doctora Carolina Fischbach.



“La sangre es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos, en accidentes. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos o necesitaremos sangre y eso se logra porque hay una red solidaria que se sostiene con difusión y campañas como estas”, subrayó la letrada.



Asimismo, se aclaró que la extracción de sangre dura entre 7 y 10 minutos. Se realiza en un ambiente seguro y con material descartable y se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis.



Si van a ser donantes de sangre deben tener en cuenta algunas consideraciones y requisitos para hacerlo:

- Estar descansado, habiendo dormido por lo menos 6 horas.

- Sentirse en buenas condiciones (no tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos).

- Deben desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en abundancia (no alcohólicos).



¿Quiénes pueden donar?

Mayores de 16 años (entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor)

Habiendo ingerido alimentos

Teniendo más de 50 kilos

Concurrir con documento



¿Quiénes no pueden donar?

Quienes se hayan hecho un tatuaje o colocado un piercing en el último año

Mayores de 65 años sin certificado médico

Quienes tengan prácticas sexuales de riesgo