Inauguración del LVIII Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

La exposición, que quedó formalmente inaugurada, podrá visitarse durante todo el verano con acceso libre y gratuito.



Esta nueva edición, que cada año convoca la Secretaría de Cultura del gobierno de la provincia y que organiza el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, reune un total de 107 obras de arte pertenecientes a 72 artistas de 21 localidades de todo el territorio entrerriano.

Durante el acto se hizo entrega de los Premios Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" y las correspondientes Menciones de Honor otorgadas por el Jurado en las disciplinas de pintura, dibujo, grabado, escultura, arte cerámico y la flamante incorporación de arte textil, con los que el gobierno provincial reconoce, pone en valor y visibiliza el trabajo de las y los artistas visuales entrerrianos.



En el marco de la inauguración Marcela Canalis, directora del Museo Provincial de Bellas Artes, destacó la importancia de volver a celebrar el Salón de manera presencial en la edición número 58. "Celebramos también la posibilidad de haber hecho esta modificación y actualización en el nombre del Salón haciendo nuestras las luchas de los colectivos populares de base respecto a la igualdad de género. Además, hemos incorporado una nueva sección de arte textil al Salón, que permite enriquecer el patrimonio que entra al Museo. Es también un reconocimiento más que merecido a esta disciplina que está en pleno crecimiento. Los esperamos a todos para disfrutar de esta imponente muestra de arte entrerriano", dijo la funcionaria provincial.



Acompañaron en el acto inaugural y premiación la secretaría de Cultura, Francisca D'Agostino; el sub secretario Germán Gómez; el director del Museo Histórico Provincial, Ruben Clavenzani; la directora del Museo Evita, Sara Lipovesky; la presidenta de la Asosiaciòn de Amigos del Museo, Belén Tepsich; y dos de los jurados de selección y premiación del Salón, Raúl González y Mariela Herrera.



Noelia Noemí Fries (Villa Urquiza) ganadora del segundo premio de arte textil con su obra "Pequeñas gotas de amor" remarcó que "estar premiada es realmente importante, más que nada en este primer año donde está incluido el arte textil. Este arte para mi tiene mucha profundidad ya que canalizo a partir de la aguja. Ese acto ritual me hace indagar siempre en la niñez donde encuentro mi primera y profunda soledad; a partir de ahí la manera de soñar que me permite construir una poética textil". Museo abierto, diverso y federal El evento convocó a más de 250 personas que se congregaron con el objetivo de recorrer el Salón y felicitar a las y los premiados. El público fue muy variado, convocando a artistas de distintas edades, familias, jóvenes y adolescentes, el público habitué del museo y visitantes sueltos.





Algunos de los presentes en la reunión se manifestaron muy felices de volver a recorrer el Museo luego de dos años de pandemia y restricciones. "Volver al Museo siempre es bueno. Recorrer los pasillos del Museo, darles vida y volverse a encontrar con la materialidad de las obras, y con los artistas y la gente es muy bueno. El montaje nos parece muy preciso. Vemos una gran diversidad de lenguajes, de materiales y expresiones", destacó un joven.



"Me alegra mucho que se vea una renovación técnica en el Museo, más allá de las disciplinas. Se ve desde la decisión del Museo y del jurado, que se está abriendo y no es algo elitista. Hoy hay estudiantes y artistas de toda la provincia, creo que ese es el camino. Felicito a la gestión", comentó una muchacha que estaba acompañada de amigas.



"Esta muestra me conmovió mucho más que otras. Creo que el tema de la cuarentena a los artistas les llegó tanto que a la hora de plasmarlo en el arte, se siente más emoción", dijo otra sobre las obras expuestas en las salas.



"Esta es la primera muestra a la que vengo y la verdad es que estoy muy impresionada porque uno -por ahí- ve el arte como algo elitista, y cuando te acercás a experimentar con el cuerpo el arte es otra cosa totalmente distinta. Me encanta que esto sea gratuito y accesible a todo público. Estoy muy contenta de poder asistir", finalizó otra de las jóvenes del grupo. Premiados y premiadas Sección Pintura



Primer Premio: Roberto Pastrana (Paraná). Segundo Premio: Carla Brugo (Oro Verde).



Menciones de Honor: Gabriel Felipe Calabrese; Federico Julián Maín; Karen Spahn;



Carla Agustina Botto; Florencia Sabattini y Valentina Bolcatto.



Sección Dibujo



Primer Premio: Jerónimo Reyes (María Grande). Segundo Premio: Lucila Solé (Paraná).



Menciones de Honor: Alberto Federico Bonus y Maximiliano Francisco Crespo.



Sección Grabado



Primer Premio: Hernán Guerrero (Paraná). Segundo Premio: Marianela Müller (Chajarí).



Menciones de Honor: María Lorena Ledesma y Leticia Ríos.



Sección Escultura



Primer Premio: Laura Zelaya (Colón). Segundo Premio: declarado desierto.



Menciones de Honor: Ramón Héctor Godoy y Liliana Teresa Del Carmen Pedrotti.



Sección Arte Cerámico



Primer Premio: Marisa Núñez Caminos (Victoria). Segundo Premio: Eleonora Pagotto (Paraná).



Mención de Honor: Susana Raquel Zapata.



Sección Arte Textil



Primer Premio: Karen Spahn (Paraná). Segundo Premio: Noelia Noemí Fries (Villa Urquiza).



Menciones de Honor: María Alejandra Asensio; Ludmila Beker; Lilian Almada y Julia Acosta.