Con más de 3.000 inscriptos se realizará este sábado la Maratón del Becario

La Maratón del Instituto Becario se volverá a correr este sábado con largada y llegada en el monumento Urquiza, en la zona del Parque, de Paraná. El recorrido, para los 10 y cinco kilómetros, además de la modalidad caminata, se demarcó entre la zona de la costanera y el Thompson.La prueba, como es habitual, tendrá un sentido solidario y sólo se requiere para la inscripción, además de la respectiva documentación, la entrega de un kit escolar que será destinado al programa de apoyo a estudiantes que posee el organismo en toda la provincia.Desde este viernes a las 10 y hasta las 19 se están entregando los kit para la prueba, en el ala Mitre del hotel Maran Suites & Towers, para los corredores individuales de la ciudad de Paraná y alrededores, los que incluyen la respectiva remera y los demás elementos establecidos para la competencia. La entrega continuará mañana sábado, en el mismo lugar, desde las 11 hasta las 15, destinado a delegaciones y asistentes del resto de la provincia, para luego proceder a la competencia cuya largada está prevista para las 18.La prueba tendrá dos recorridos, uno de 10 y otro de cinco kilómetros en la modalidad de carrera, y otro de cinco en caminata.Como novedad, este año también habrá actividad para jóvenes, chicos y chicas con discapacidad, quienes competirán, acompañados por sus padres, previo la competencia en un minicircuito demarcado en la zona de largada y llegada de la maratón."Con esto apuntamos a hacer la prueba integradora para llegar a más personas y que formen parte de este gran evento, ahora y en los años que vienen", indicó Sebastián Bértoli, director ejecutivo del Becario.La Maratón del Becario es impulsada por el gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Becario. Se trata de un clásico entre los estudiantes y aficionados al deporte y la recreación, y los atletas amateurs de la provincia y la región que participan en cada edición de este evento. La última prueba se realizó en 2018 y contó con la participación de 1.800 corredores y caminantes que se congregaron en la capital provincial.El trayecto para todas las distancias comenzará en el monumento a Urquiza, en la zona alta del Parque, tomando por Alameda de la Federación hasta calle Córdoba, de allí hasta Mitre, retornando hasta Echevehere en dirección al hotel Mayorazgo y de allí al Centro Provincial de Convenciones. En ese punto se descenderá por calle San Martin hasta la costanera baja para llegar por la Plaza de las Colectividades hasta la zona del Puerto Nuevo y retornar de ahí nuevamente a la costanera baja. En la intersección con calle Acuerdo de San Nicolás (en el ex bar Ortiz) se sube hasta la costanera media, se bordea el anfiteatro hasta la Cuesta Izaguirre (subida del Rowing) para llegar al punto de destino en el monumento a Urquiza.En tanto, el trayecto de 10 kilómetros tendrá el mismo recorrido hasta la zona del Puerto Nuevo, y de allí continuará por el Paseo de los Pájaros hasta calle Ramírez para llegar al Thompson, bajando por Bravard hasta el balneario para luego retornar por el mismo recorrido pasando por el Puerto hasta la Plaza de las Colectividades. Luego se toma la costanera baja y sube por calle Acuerdo de San Nicolás (en el ex bar Ortiz) y se bordea el anfiteatro hasta la Cuesta Izaguirre (subida del Rowing). Al llegar a Mitre se toma hacia el Rosedal, bordeando este paseo nuevamente hasta calle Mitre y de allí se gira para llegar al punto de destino en el monumento a Urquiza.El recorrido detallado para cada distancia también se puede consultar en www.lamaratondelbecario.com.ar Los participantes se deben inscribir primeramente a través de la web www.lamaratondelbecario.com.ar . Allí completan sus datos personales y descargan la declaración jurada Covid y la documentación correspondiente, los cuales deben presentar el día de la entrega del kit de la carrera.Cada corredor y/o caminante debe completar su inscripción con la donación de un kit escolar el cual se sugiere que esté compuesto por materiales de uso frecuente en el nivel primario.Los participantes pueden armar el kit de manera particular, para luego acercarlo y finalizar su inscripción. Asimismo, estará la posibilidad de adquirirlo durante la entrega de las remeras en el Hotel Maran Suites and Towers.