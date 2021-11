FEDEM se reunió con Poder Legislativo y Ejecutivo por ingresos brutos

Con el fin de encontrar una solución al gravamen que el gobierno provincial realiza a las entidades mutuales entrerrianas a través de ingresos brutos, y las cuales por ley están exentas, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Ángel Giano, recibió en su despacho a autoridades de FEDEM, su presidente, Adrián Bruffal, su secretario, Horacio Piceda, su vicepresidente primero, Gastón Grand y su asesor contable, Francisco González.En la reunión también estuvieron presentes, el ministro de Economía y Hacienda, Hugo Ballay, el director de ATER, Germán Grané, el diputado provincial Julio Solanas, la diputada provincial Vanesa Castillo, el representante del INAES en Entre Ríos, Emiliano Gomez Tutau.Los presentes entablaron el diálogo para poder alcanzar un acuerdo en que las entidades mutuales de la provincia de Entre Ríos que cumplen con las normativas vigentes no sean incorporadas al régimen tributario, debido a que se encuentran eximidas de hacerlo según la ley Nº 20.321 que en su art. 29. exime a las asociaciones mutuales en el orden nacional, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos.El mismo artículo establece que dicha exención alcanza a todos los inmuebles de la entidad y a las rentas que se obtengan de dichos bienes. El Estado reconoce que las mutuales destinan dichos fondos para atender fines sociales; es decir, las mutuales “llegan donde no lo hace el propio Estado”; por eso, no solo se eximió de impuestos nacionales a las asociaciones mutuales, sino que además, se las eximió de impuesto a las ganancias, a los intereses que percibe el asociado, por los depósitos efectuados en entidades mutualistas.Las mutuales son entidades que no tienen fines de lucro y no realizan distribución de utilidades entre sus asociados. El patrimonio de una mutual no guarda relación con su padrón de asociados.