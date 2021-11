La Orquesta Sinfónica brindará concierto en el Centro Provincial de Convenciones

Sobre Luis Gorelik

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik. Se interpretarán obras de Charles Ives, Sinfonía No. 3; y de L. V. Beethoven, Sinfonía No. 7 Op 92 con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 29 de noviembre, a las 9, a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación:https://www.eventbrite.com.ar/e/la-orquesta-sinfonica-de-entre-rios-junto-a-iapser-seguros-en-el-cpc-tickets-217908108017Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con apoyo y en coproducción con el Instituto del Seguro de Entre Ríos.De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes, por lo tanto será de 500 personas. Quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20 para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el CPC. Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arNació en La Plata (1963) Egresado de la Academia de Música Rubin de Jerusalén, Israel, donde estudió con Mendi Rodán. Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (2010 - ) Orquesta Nacional de Música Argentina (2016 – 2018), Orquesta Sinfónica de Salta (2007 – 2010), Orquesta Sinfónica de Concepción, Chile (2000 – 2007), Ashdod Chamber Orchestra, Israel (1993 – 1999) Haifa SYmphony Orchestra (1991 – 1993) y Orquesta Filarmónica de Mendoza (1985 – 1988). Director invitado en Israel Philharmonic, Icelandic National Symphony, Slovenian Philharmonic, OFUNAM, Teatro Colón, Sinfonía Nacional de Argentina, Serbian National Opera, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro Municipal de Sao Paulo, Teatro de Bellas Artes (MX), OSUSP (Brasil), Orquesta Nacional Claudio Santoro (Brasil), Macedonian Philharmonic, Sinfónica de Venezuela, Sinfónica Nacional de Cuba, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional de Colombia, Sinfónica del Estado de México, Sinfónica de Guanajuato, Opera Nacional de Eslovenia, Opera Báltica (Polonia), etc.Profesor de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires. Premio KONEX 2009 y 2019. Premio de Arte y Cultura ¨Medalla Claudio Arrau¨ (Chile, 2005) Premio a la Música, entregado por el Sr. Presidente de Chile -mandato cumplido- Ricardo Lagos Escobar (2004). Premio Gardel (2014).