El Parque San Martín inaugura su temporada de verano el 11 de diciembre

La Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Parque General San Martín, en diciembre, inaugurará su temporada de verano. En tanto, la directora del espacio ubicado en la Ruta Nacional Nº 12, Km 23,5 (La Picada) explicó que continúa trabajando con el sistema de reserva para permitir el ingreso, los fines de semana, de hasta 700 personas por día.



“Con las nuevas liberaciones, lo único que decidimos sostener es el registro de personas que ingresan a parque y seguiremos trabajando con el sistema de reservas; ya no tanto por el Covid-19, sino para mantener la capacidad de carga del parque a un nivel que no sea perturbación demasiado grande para el ambiente”, comunicó a Elonce TV la directora del Parque San Martín, Griselda Urich.



“Se permitirá el ingreso de hasta 700 personas por día, un número que está bastante por debajo de la cantidad de personas que ha llegado a ingresar en la temporada de verano”, informó al dar cuenta que a través de un formulario online se puede sacar un turno para el sábado, domingo o quienes quieran acampar del sábado para el domingo.



Para pasar el día se cobran 100 pesos por persona (mayores de 12 años) y 100 pesos por vehículo; de lunes a viernes, el parque recibe a grupos escolares.



“El arroyo está bajito y la playa, hermosa porque el arenal está impecable”, contó. En ese sentido, advirtió que “las palometas están presentes durante todo el año”. “En octubre, hubo gente que se metió al agua, pese a los carteles de advertencia de no meterse al agua sin la presencia de guardavidas, y se registró un mordido”, rememoró.



Fue por eso que Urich remarcó: “No nos vamos a arriesgar a habilitar la temporada sin colocar las mallas de seguridad que pusimos siempre; por eso vamos a pedir que la gente ingrese a la playa en los horarios habilitados con guardavidas porque será un sector seguro para bañarse”. “El año pasado pusimos una malla triple”, comentó al respecto.



Para la directora del Parque San Martín, en el lugar “se generó como un cebadero de palometas, el que será muy difícil de erradicarlo”. “Por lo pronto seguiremos trabajando con todas las medidas de seguridad para no tener un accidente”, prometió.



El Parque recibe visitantes de La Picada, Sauce Montrull, Colonia Avellaneda, San Benito, Paraná, Santa Fe y Córdoba. “A partir del 11 de diciembre, y con la ampliación de personal, podremos ampliar el horario y la cantidad de días que podremos abrir al público dado que las visitas escolares ya no estarán vigentes dado que termina el ciclo lectivo”, anticipó al respecto. (Elonce)