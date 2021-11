El Ficer suma nuevos aportes para el fomento de la industria audiovisual del NEA

Espacio de encuentro y fomento

Proyectos entrerrianos preseleccionados

En el marco del Mercado Audiovisual del Ficer 2021 se abren convocatorias para realizadores audiovisuales de las provincias del NEA, ampliando el impacto regional del Festival organizado por el gobierno de Entre Ríos. Un total de 22 proyectos entrerrianos ya quedaron preseleccionados para participar.La tercera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que se desarrollará del 8 al 11 de diciembre, suma un nuevo concurso y aportes al sector en el marco del Mercado Audiovisual. Se trata de la Convocatoria Regional para dos categorías: Desarrollo de Proyectos y Work in progress (WIP), para producciones de Cine o Series en ambos casos, destinadas a producciones de la Región NEA-Litoral (Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa). Las Bases y condiciones pueden consultarse en línea acá.Las inscripciones podrán realizarse del miércoles 24 de noviembre al jueves 2 de diciembre de 2021, a través de los siguientes formularios, o vía la web oficial del Festival:El Mercado Audiovisual Regional es concebido dentro del Festival por la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos para promover el intercambio y la producción de los profesionales del sector a nivel provincial y regional. Mediante concursos de fomento a la creación, capacitación profesional y la vinculación con empresas y medios, como en este caso el Iapser y los organismos CTM Salto Grande y el Polo Audiovisual de Córdoba; la intención es fortalecer directamente a los trabajadores de las seis provincias del NEA-Litoral. Durante los días del Festival, los proyectos preseleccionados de Entre Ríos y de las cinco provincias vecinas, serán evaluados por un jurado, tendrán rondas de negocios y algunos serán premiados. Así es como la provincia se posiciona con un mercado en la industria audiovisual que no hay en la región; además del Festival para el público.Son 22 los proyectos preseleccionados de distintos puntos de la provincia que concursarán en las diferentes líneas de la convocatoria para realizadora/es entrerrianos en: Desarrollo de Proyectos - cine o series; Proyectos Avanzados en Producción - cine o series; y en Promoción Audiovisual a Obras Terminadas. Los que participarán de las instancias del Mercado del FICER son:DESARROLLO DE PROYECTOS - CINE O SERIES. Premios de $220.000.“La gruta del viento”, dir: Eduardo Crespo (Crespo)“Maniobras del 46”, dir: Carmina Belén López (La Paz)“Susurro en la eternidad”, dir: Yamila Cabrera, Faustino Sosa (Paraná)“El hombre de las plumas”, dir: Gastón Calivari (Nogoyá)“EOS”, dir: Joaquin Elizalde (Gualeguay)“La enamorada del río”, dir: Francisco Paredes y Martín Corujo (Paraná)“Paloma y Dora”, dir: María Florencia Curi (Chajarí)“Vuelos de la muerte en el delta entrerriano”, dir: Santiago Fiorotto (Paraná)“Les Voltolini”, dir: Alejandra Waigandt. P: María Waigandt (Paraná)“Sin esperanza y sin miedo”, dir: Camila Daniela Rey (Paraná)“Cartas de un río a otro”, dir: María Ángeles Terraza, Ana Laura Seijas (Paraná)“12 Minutos”, dir: Juan Manuel Marasco (San Salvador)“Biografías: Memorias y relatos históricos", dir: Rodrigo Stettler. Pablo Alvarez Miorelli (Paraná).PROYECTOS AVANZADOS EN PRODUCCIÓN - CINE O SERIES. Premios de $450.000.“Hilo Conductor - Roter Faden”, dir: Sabrina Giacomini y Renzo Casalongue (Paraná)“Abelardo Dimotta. El Documental, brujería y chamamé”, dir: Mariano Beresiartu (Gualeguay). De Costa a Costa“Soy movimiento”, dir: Conrado Arévalo (Feliciano)“Los renunciantes”, dir: Patricio Toscano (Paraná)“Todo para mí”, dir: Guillermo Berger. P: Germán Berger (Colón)“Lázaro Blanco”, dir: María Angeles Terraza Córdoba (Paraná)“Luminum”, dir: Maximiliano Schonfeld. P: Cecilia Jacob (Crespo)PROMOCIÓN AUDIOVISUAL A OBRAS TERMINADAS - CINE O SERIES. Premios de $175.000.“Las delicias”, dir: Eduardo Crespo (Crespo)“Danza Combate”, dir: Camila Rey (Paraná)La convocatoria que se abre ahora a nivel regional incluye dos categorías para los concursantes de cinco provincias..DESARROLLO DE PROYECTOS: Un premio de $150.000, aporte de la empresa IAPSER Seguros. Y Servicios de traducción de carpeta/proyectos para presentación en eventos internacionales por la agencia L. Sosa Hansson.WORK IN PROGRESS (WIP): Un premio de $250.000, aporte de la institución CTM Salto Grande. Y 7 (siete) jornadas de producción de audio, vía el Polo Audiovisual de Córdoba.Todo esto con un fuerte compromiso en el futuro de la industria audiovisual provincial y federal, y que acompaña el gran talento de las y los creativos y creadores de grandes películas.Más información www.ficer.com.ar