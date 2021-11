Revalorizan espacios culturales de la provincia

Además de la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, estuvo la secretaria de Cultura, Francisa D`Agostino, la presidenta comunal de Aldea Santa Maria, Clelia Hergenreder; la vice intendenta de Cerrito, Vanina Grinoveroy; y el director del Museo de los Alemanes del Volga en Entre Ríos, José Luis Sack. Las autoridades también recorrieron la feria de productos regionales, la sede comunal donde funcionan el centro de salud y la sala velatoria, y la iglesia Nuestra Señora de la Asunción.Al respecto, Ávila celebró el encuentro y la posibilidad de concretar "uno de los tantos proyectos que tenemos con los vecinos entrerrianos que por la pandemia debimos cuidarnos y postergar".“Esto tiene mucho que ver con lo que la provincia de Entre Ríos tiene que dar en lo que recuperación de espacios refiere y al rico patrimonio cultural y religioso, en ese caso, en Aldea Santa María. De este modo, el gobernador acompaña estos proyectos que generan en la provincia mucho para mostrar", remarcó.Ávila habló luego de "las personas que custodian los tesoros que nos han dejado nuestros abuelos y padres al cuidar el de donde uno viene, y de esta manera, poder trascender y enseñarle a las nuevas generaciones lo rico que tiene nuestra provincia. Sobre todo en lo que tiene que ver en este crisol de etnias y de razas que conforman nuestros habitantes entrerrianos", concluyó antes de invitar a los entrerrianos a visitar el lugar el museo en Aldea Santa María.A su turno, la secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino, aseguró que "Entre Ríos tiene patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y artístico, y nuestra tarea es ponerlo en valor y visibilizarlo porque es muy importante para los entrerrianos y de todos los que quieran venir a verlo. Esto implica un desarrollo artístico y cultural que conlleva al desarrollo turístico".En ese sentido, destacó la posibilidad de conocer el museo. "El patrimonio está en este lugar que es un ámbito natural muy lindo donde uno llega y ya puede imaginarse todas las cosas propuestas que hace el museo".Apuntó luego que la Aldea Santa María "tiene este museo, otros proyectos y la iglesia. Entonces, con poco se puede ir mostrando muchísimo. El cuidado de este museo no lo he viso en otros", remarcó.Por último, la funcionaria instó a que "la comunidad se apropie del lugar para cuidar y potenciar"A su turno, la presidenta comunal de Aldea Santa Maria, Clelia Hergenreder, reflexionó en torno a "lo que se tuvo que replantear por la pandemia" y celebró "la posibilidad del reencuentro y de concretar proyectos". Recordó a los seres queridos de la comunidad perdidos por la pandemia.Sostuvo que "el museo también sufrió la pandemia con sus puertas cerradas, las galerías vacías y la falta de visitas" y remarcó que "hoy abre nuevamente sus puertas al público y los invita a que lo visiten. Los recibirán personas muy amables y que están muy empapados en nuestra cultura"."Un museo es una escuela donde revivimos nuestro pasado y cultura, y este museo es nuestra cultura de los alemanes del Volga", aseguró Hergenreder poco antes de señalar que "muchas veces añoramos porque fuimos parte de esa historia. Yo me crié en una familia de 10 hermanos donde muchas de las cosas que hoy veo en el museo la vivimos en carne propia".Por último, agradeció "a las autoridades presentes y a la esposa del señor gobernador que hoy nos visita. Estamos muy contentos y queremos que le transmitan a nuestro querido gobernador nuestro agradecimiento en nombre de la comuna por todas las respuestas que nos ha dado en muchas gestiones y proyectos presentados".El director del Museo de los Alemanes del Volga en Entre Ríos, José Luis Sack, sostuvo que "hoy la aldea y el museo se viste de fiesta. Queremos rendir homenaje a tantos abuelos que soñaron con un una tierra, una aldea distinta".Dijo que "hubo muchas personas que soñaron con un museo y nos dejaron el legado y la pasión por rescatar nuestras tradiciones y buscar cada día nuestras raíces". En ese marco, recordó hechos de su infancia que permitieron la recuperación de la historia de la Aldea Santa María en cuatro libros y el nacimiento del museo.Sack mencionó que en 2009 se conformó la primera comisión para crear el museo, y se avanzó en las gestiones y trámites que un espacio cultural como estos requieren. Recordó que en 2013 tuvo un aporte con el que se construyó los cimientos de la casa; en 2017 mantuvimos un encuentro con el gobernador Bordet y accedimos a un aporte con lo que se inició la construcción del museo; y en 2018 la gestión permitió contar con recursos para concluir el espacio del museo. "Todos lo que ustedes ven lo hicimos con el aporte de muchas personas y con campañas que hicimos para contar con chapas de cinc. Así pudimos construir e inaugurar el 4 de noviembre de 2018 y quiero agradecer especialmente a un equipos de carreros de la Aldea San Antonio y Santa Anita que hicimos una travesía de 250 kilómetro en carro durante para semana sintiendo y viviendo lo que vivieron nuestros abuelos", rememoró finalmente distintas costumbres y hechos del pasado.Durante el acto que se desarrolló en el museo, el sacerdote Lionel López bendijo los sanitarios y la placa en homenaje a los fundadores. Luego hubo corte de cintas en los sanitarios. Además, Sack y su madre, Magdalena de Sack, descubrieron un cuadro con la foto de su padre Pedro Sack que fueron quienes donaron las tierras para la construcción del museo. El cierre de la jornada estuvo a cargo de la banda de música alemana del recuerdo Unsere Lustigen Musikanten de Concordia y su ballet.Luego, Ávila, D´Agostino y Sack visitaron la casa de Bárbara Hergenreder y Juan Yacob donde se construirá el museo religioso. Las autoridades también recorrieron la feria de productos regionales, la sede comunal donde además funciona el centro de salud y la sala velatoria, y la iglesia Nuestra Señora de la Asunción