Más de 200 docentes entrerrianos recibieron su postítulo en Educación Ambiental

La actualización académica, una oferta educativa única en su tipo y la primera en el país dictada por la Dirección de Educación Superior (DES) del Consejo General de Educación (CGE), busca contribuir desde la formación inicial de los docentes, con respuestas que posibiliten el desarrollo de sus potencialidades, personales y sociales. Está compuesta por tres módulos: fundamentos éticos, epistemológicos y políticos: educación ambiental y cultura del agua, ciudadanía y ambiente: el agua y su incidencia en la configuración del territorio y pedagógico educativo: la cuenca hídrica como unidad de análisis y es dictada por reconocidos profesionales de diferentes rincones del país.La especialización ha postitulado a 247 docentes de los diferentes niveles educativos durante 2018. En 2019, 146 docentes recibieron el postítulo Actualización Académica en Educación Ambiental y 147 en 2020. Esta cuarta cohorte, está conformado por 217 formadores de formadores y coformadores de toda la provincia, además de técnicos de las diferentes direcciones de nivel del CGE.En ese marco, el titular del organismo central, Martín Müller manifestó: “Hablamos a partir de este postítulo de una política integral del gobierno de la provincia que tiene que ver con asumir la realidad que nos rodea, marcada por una crisis civilizatoria en la cual están puestas en cuestión nuestros modelos sociales, económicos, culturales y fundamentalmente, ambientales”.En otro párrafo, Müller dijo: “No podemos dejar de resaltar donde se inserta este postítulo y particularmente la iniciativa que encabeza la vicegobernación de la provincia al impulsar el programa Cultura del Agua en el cual todos los actores del gobierno incorporamos elementos”.“Esta realidad territorial demanda la formación de los docentes en la temática, especialmente de los formadores de formadores y los coformadores y define en nuestra provincia una política de Educación Ambiental que marca rumbos a nivel regional y nacional”, explicó Müller y seguidamente subrayó que “el objetivo es ambientalizar el currículum escolar y estamos trabajando en eso”.Por su parte, el director de Educación Superior del CGE, Diego García aseguró que “el programa de Educación Ambiental del CGE ha venido forjando y delineando una política ambiental que es precursora, no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional”.“Hoy, pensarnos como formador de formadores en todo lo que tiene que ver con la Educación Ambiental es un elemento más que significativo, que no solamente viene marcando la agenda que ya tenemos sino, la agenda que estamos pensando a futuro'', añadió el funcionario.Asimismo, la responsable del programa de Educación Ambiental, Cristina Martínez manifestó que “esta actualización constituye un instrumento clave para la política educativa que impulsa el CGE, que posibilita incorporar y producir cambios en la práctica de la Educación Ambiental para fomentar el conocimiento, el cuidado y la soberanía sobre los bienes naturales entrerrianos”.En este contexto, “la percepción del entrerriano sobre la disponibilidad de agua está en relación a la particular realidad de la provincia. Desde este lugar se considera urgente y necesario la reflexión sobre la valoración de los bienes naturales, entendidos como parte del patrimonio soberano”, agregó Martínez.El acto se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná. Acompañaron María Daniela García, secretaria de Ambiente de Entre Ríos y Erich Horacio Enriquez, director ejecutivo de la Fundación Eco Urbano.En la jornada, se realizó la exhibición de una muestra fotográfica denominada Más que 1000 palabras. La misma fue parte de la Noche de los Museos Entrerrianos 2021, y se presentó en la sede del Archivo General de la Provincia de Entre Ríos. Además, recibió el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia.