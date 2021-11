El Hospital Centenario recibió un móvil del Juzgado Federal de Gualeguaychú

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este jueves en el frente del nuevo edificio del Hospital Centenario se llevó adelante la entrega de un móvil por parte del Juzgado Federal de Gualeguaychú a nuestra institución.



En el acto, estuvieron presentes en el acto el director del nosocomio Dr. Eduardo Elías y el Juez Federal de Gualeguaychú Dr. Hernán Viri.



El utilitario será destinado en gran medida para el traslado de pacientes y el transporte de medicación y elementos de protección personal que proviene desde el Ministerio de Salud.



Al respecto, Elías precisó que “vamos a plotear la camioneta y organizar la logística para prepararla fundamentalmente para el traslado de personas, que a veces van al Alcec en Concepción del Uruguay, o para llevar a pacientes pediátricos que tienen turnos en el Hospital San Roque de Paraná, que hoy por hoy los hacemos de forma particular con empresas privadas”.



“Obviamente no vamos a poder hacer todo con un móvil, pero en buena medida vamos a poder responder a la demanda desde el hospital, la donación nos viene muy bien”, acotó.



Asimismo, aclaró que “no se va a atender personas adentro, no se va a transformar en una ambulancia ya que para eso hace falta una habilitación provincial y equipamiento que es muy costoso. Pero sí la vamos a acondicionar para llevar personas que son pacientes ambulatorios y para buscar elementos”.



Por su parte, el Juez Viri comentó que se trata de un móvil que “fue secuestrado un año atrás. Se detectó en un control vehicular que la persona que conducía tenía la documentación adulterada, la numeración del chasis y del motor estaba limada, y las patentes que tenía colocadas no le pertenecían”.



“Se sustanció la causa penal, a la persona se la indagó, se la procesó y se está elevando a juicio la causa. En razón de eso es que yo ya estaba en condiciones de disponer del vehículo para algún otro fin”, explicó.



En ese marco, “con la intervención de la Corte Suprema de la Nación, que es algo necesario en este tipo de trámites, y sobre todo por la inquietud del Dr. Elías que me transmitió en su momento la necesidad de dotar con este tipo de recursos al hospital, es que comenzamos el trámite para concretar esta entrega”, relató.



“Es una alegría enorme poder entregar este vehículo al director para el uso del hospital y para las necesidades que él entienda que son más urgentes para la gente de Gualeguaychú y de la región”, concluyó Viri.