Se suman más artistas a la grilla de la Fiesta del Pescado y el Vino

Aunque aún el Municipio no hizo el anuncio oficial, estos son los cuatro artistas que se presentarán en los primeros días de 2022 en Gualeguaychú. Salvo la cantante oriunda de Arequito, que se presentará el 6 de enero, tampoco se saben en qué fecha estará presente cada uno.Tras un año ausente por culpa de la pandemia de covid-19, la edición 2022 de la Fiesta del Pescado y el Vino promete volver con todo. Y a tal punto es así que trascendió quienes serán los números musicales que se presentarán como cierre en cada una de las cuatro fechas.A la confirmación de la presentación de Soledad Pastorutti, que será el jueves 6 de enero de 2022, también estarán presentes en Gualeguaychú, Vicentico, Los Auténticos Decadentes y Karina “La Princesita”, según indicaLas negociaciones que llevó adelante el Municipio están prácticamente finalizadas con casi todos los artistas, y lo único que queda por informar es en qué fecha se presentará cada uno, aunque se especula que la última fecha podría estar a cargo de los Decadentes.Salvo La Sole, los otros tres artistas se presentarán por primera vez en la Fiesta del Pescado y el Vino. Es más, dos de ellos, Vicentico y Karina, pisarán por primera vez Gualeguaychú. En cambio, la banda liderada por Cucho Parisi y “El Perro” Serrano sí actuó una vez en nuestra ciudad, pero fue hace más de 20 años, cuando la balsa del puerto aún estaba a flote ya que tocaron sobre ella en una temporada en la cual el río Gualeguaychú estaba crecido.Aun así, no es la primera vez que dos de los músicos que se presentarán el próximo verano el Gualeguaychú tienen un contacto con Gualeguaychú: Los Decadentes, Karina y las comparsas del Carnaval del País fueron parte de la agenda carnavalera de provincia de Buenos Aires en febrero de 2020, donde todos tocaron durante el fin de semana largo.Los números localesLa “Fiesta del Pescado y Vino”, se ha convertido en una formidable propuesta que fomenta el turismo familiar, promoviendo el encuentro con la comunidad, y donde principalmente tiene como objetivo destacar el trabajo de pescadores y productores vitivinícolas, así como también, celebrar que, tras la derogación de la ley nacional de zonificación de producción, hayan vuelto a crecer viñedos en la provincia.Para ello, en cada una de las cuatro noches, se ofrecerán espectáculos artísticos y degustaciones especiales de pescados y vinos regionales. Y con la información de los números musicales de cierre, aún está en preparación la grilla con los artistas locales y regionales que se presentarán entre el 4 y el 7 de enero de 2022.Por esto mismo, la Municipalidad abrió una convocatoria para artistas de la música y de la danza de la ciudad y de la región.En su quinta edición, que se realizará durante los días 4, 5, 6, y 7 de enero de 2022, la Municipalidad invita a bandas, músicos solistas y grupos de baile a sumarse a los escenarios de la fiesta y para ello abre esta convocatoria de participación.Los requisitos para poder postularse para la edición 2022 de la Fiesta y el Pescado y el Vino son los siguientes:Breve descripción de la propuesta artística para la fiestaCurriculum vitae de la banda/ artista y rider técnicoCurriculum Vitae del balletMaterial audio visual (links de videos)Propuesta económica (condición excluyente, que un integrante facture el servicio)Límite de presentación hasta el viernes 10 de diciembre a las 12 horas.Las propuestas deben enviarse a fiestaspopulares@gualeguaychu.gov.ar , y en caso de no poder hacerlo de manera digital, la propuesta se podrá presentar en un sobre cerrado, en Casa de la Cultura (25 de mayo 734). Para más información: (3446) 531045Finalmente, la Municipalidad informó que “no se recibirán propuestas que incumplan los requisitos mencionados anteriormente”.