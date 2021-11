El CGE publicará los listados que permitirán titularizar cargos de docentes

El Consejo General de Educación a través de Jurado de Concursos informó que desde el martes 16 de noviembre y por el término de 10 días hábiles estarán en exhibición los listados departamentales provisorios para cargos de ingreso, reingreso, pase, traslado y ascenso hasta director de 4ª Categoría.



Son los correspondientes al Concurso Ordinario 188 para titularizar cargos en la Educación Inicial, Educación Primaria y sus modalidades.



Los aspirantes podrán visualizar la evaluación de su carrera en el Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE), por medio de la página oficial del organismo educativo provincial.



En este sentido, la presidenta de Jurado de Concursos del CGE, Rita Nievas, detalló: “Celebramos este gran momento dado que sabemos que es muy importante y lo están esperando todos los docentes de la provincia porque es una nueva oportunidad para la titularidad de todos los trabajadores de la educación y la estabilidad laboral, haciendo mucho hincapié en la profesionalización”.



Asimismo, Nievas subrayó: “Sabemos que todos los docentes de la provincia esperan este momento porque pueden hacer un pase o un traslado, o un ascenso en la carrera profesional. Por este motivo estaremos informando en la página web el CGE todas las novedades”. Etapas Se emitirán los listados provisorios, luego los definitivos y posteriormente se procederá a la adjudicación de cargos vacantes en actos públicos convocados por Jurado de Concursos en cada uno de los 17 departamentos de Entre Ríos.



Luego de la actualización de las nuevas titularidades, se emitirán los listados provisorios y posteriormente los nuevos definitivos para suplencias de ingreso y suplencias de ascenso en la Educación Inicial, Educación Primaria y modalidades (hasta Director de 1ª Categoría).

Observaciones



Los aspirantes fueron evaluados de acuerdo a la Resolución N° 783/12 MT y sus modificatorias.



Se podrá realizar un reclamo, exclusivamente a través de SAGE.



Quien no realice reclamos en el listado provisorio, no podrá efectuarlos en el definitivo.



Transcurrido el período de exhibición y reclamos, las y los aspirantes podrán consultar su analítico, pero no podrán realizar reclamos.