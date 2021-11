En Colón se entregan diariamente unas 20 licencias de conducir

En promedio, se entregan diariamente unas 20 licencias de conducir en la Municipalidad de Colón. El nuevo sistema implicó la formación del personal municipal.Patricia Martínez, titular del área de tránsito de la Municipalidad de Colón, brindó detalles sobre el primer mes de funcionamiento del Sistema Nacional de Licencias de Conducir y aclaró cuestiones referidas al trámite y la seguridad vial.El pasado mes de octubre se inauguró un espacio en la Municipalidad que incorporó el Sistema Nacional de Licencias de Conducir. La reestructuración del edificio cuenta con aula para capacitaciones, consultorio y oficina en unos 30 m2 de ampliación. Dicho espacio funciona para atención al público, otorgamiento de licencias, una sala para capacitaciones, un consultorio médico, depósito, archivo, una oficina y espacio para inspección.Al respecto, Patricia Martínez titular del área de tránsito de la Municipalidad de Colón, brindó un completo análisis sobre el primer mes en el que este sistema se puso en funcionamiento y reflexionó sobre la importancia que tiene realizar el trámite en la ciudad: "Significó un cambio para todos. Desde las personas que vienen a realizar el trámite hasta los empleados y trabajadores del área que se incorporaron a un sistema novedoso vinculado a lo digital"."Es una satisfacción muy grande para la sociedad y es muy importante saber que estamos solucionando muchos problemas que se le presentaban a la gente de Colón cuando viajaba a otro lugar del país y no contaban con esta Licencia. De hecho, Colón y Federación eran las únicas ciudades no estaban en el sistema y eso causaba irregularidades. Con esta transformación, le dimos solución a este problema y nos incorporamos en un sistema que brinda Nación y que es de suma validez", comentó Patricia.Sobre el cambio que representa la antigua modalidad de Licencias con la que se ha implementado desde el mes pasado, la titular del área menciona que "aún no vemos cambios entre lo presencial y lo virtual, porque todavía hay personas que hacen los trámites en papel y de manera personal. Creemos que, con el tiempo, la gente irá cambiando esta modalidad e irá realizando trámites de forma virtual, enviándonos el material para así optimizar y avanzar más rápido en la Licencia. Con respecto a nuestro trabajo, ha sido todo un cambio; de todas formas, hemos tenido capacitaciones previas para todo el personal. A veces, surgen inconvenientes y esto se debe al sistema de nación".Desde el 15 de octubre a la fecha se han realizado en promedio unas 20 licencias por día, superando las 500 en este primer mes. La oficina trabaja por la mañana de 7 a 13 y por la tarde se hace la entrega del carnet. Se brindan charlas requeridas por el sistema a las 8 de la mañana sobre educación vial. A las personas que se les venció el carnet hace 60 días, deben hacer la capacitación y, a su vez, pueden traer el certificado emitido de manera on-line.Patricia brinda un detalle de las personas que trabajan en la oficina operando el sistema; "tenemos tres personas atendiendo al público, una persona que dicta los cursos, un médico municipal que atiende en esta base y tiene su matrícula de Seguridad Vial y dos personas que toman exámenes prácticos".La persona que desee obtener su licencia profesional, tiene que venir con certificado del psicólogo/psiquiatra y certificado de antecedentes penales. Esto es para choferes de transporte de carga, transporte de pasajeros, remiseros, choferes y camioneros. Hasta los 45 años de edad, la licencia es válida por dos años. A partir de los 45 en adelante, la validez de dicha licencia es por un año. Es importante destacar que, para cualquier tipo de vehículo, se hace el mismo trámite. Ahora también, se hace el teórico-práctico de motos.Enlace a https://colon.gov.ar/licencias/ El correo es asuntosexternos@colon.gov.ar